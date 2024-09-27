На праздновании 85-летия со дня рождения Абиша Кекилбайулы в Мангистау зачитали поздравление от Президента

Сегодня, 27 сентября, в Актау прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию народного писателя, выдающегося государственного деятеля Абиша Кекилбайулы. В собрании приняли участие прибывший по поручению Президента спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, а также государственные и общественные деятели, учёные, поэты-писатели и представители интеллигенции из Турции, Венгрии, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана. Обэтом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Праздничное мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику Абиша Кекилбайулы.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, открывший научно-практическую конференцию, зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.



Абиш Кекилбаев – выдающийся писатель, классик, который расширил горизонты казахской культуры и вывел её на новый уровень. Благодаря высокому искусству слова и обширному багажу знаний, он сумел достичь вершины творческого мастерства и создать уникальные произведения. Абиш Кекилбаев – деятель, внёсший неоценимый вклад в становление нашей независимости и укрепление государственности. Он с честью занимал высокие посты и беззаветно служил своему народу. Интересы нации и единство народа всегда ставил превыше всего. Патриотизм, мудрость, стремление к знаниям и трудолюбие Абиша Кекилбаева – пример для подрастающего поколения. Его богатое духовное наследие, несомненно, будет ценностным ориентиром для ещё многих будущих поколений. Он любил каждый уголок нашей родной земли, которую считал во всех смыслах священной. Теперь сохранить в памяти страны имя великого классика Абиша – наш общий долг, – говорится в поздравительном письме Главы государства.

В своём выступлении Председатель Мажилиса отметил, что 85-летие Абиша Кекилбаева является поистине народным, национальным праздником, и поделился воспоминаниями о человеческой природе и чертах личности Абыш Алаша.

Аким области Нурдаулет Килыбай, председательствовавший на коллегиальном заседании, подчеркнул важность масштабного мероприятия, акцентировав внимание на жизни и творчестве писателя, оставившего неизгладимый след в истории страны.

Абиш Кекилбайулы, чей уникальный талант вырос на земле священного полуострова и чья слава признана во всем мире, оставил после себя богатое наследие и вдумчивого читателя, воспитанного на его произведениях. Врожденный талант Абиш ага был признан еще при жизни. Он отличался необъятными знаниями, глубоким видением и высоким полетом мысли. Писатель привнес в мир литературы новое видение национального сознания. Казахская духовность обогатилась неповторимыми трудами классика. Его богатый, образный язык, яркие мысли и острые характеры персонажей заставляют читателя глубоко задуматься. Подробному изложению личности Абиш ага посвящены многочисленные труды. Мы продолжим работу по сохранению памяти о ярком мыслители современности Абиша Кекилбайулы в сознании будущих поколений, - сказал Нурдаулет Килыбай.

На пленарном заседании конференции академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологических наук, профессор, советник Президента Республики Казахстан Бауржан Омаров, академик Каримбек Курманалиев, главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» Дихан Камзабекулы, доктор технических наук Едил Жанбыршин, доктор филологических наук Жанбиби Дуйсенбаева, доктор философских наук, профессор университета Кастомону Орхан Сойлемез проанализировали актуальные вопросы творческого наследия Абиша Кекилбайулы, его работу по прославлению национальных ценностей, бытия и духа, а также его вклад в становление института парламентаризма, выступили с докладом о роли и значении государственного и общественного деятеля, внёсшего огромный вклад в становление независимого Казахстана.

Научная конференция продолжилась секционным заседанием, на котором доктора и кандидаты филологических, философских и исторических наук, доктора PhD представили свои исследования.

Отметим, что в рамках юбилея проходит международный фестиваль театров «Әбіш әлемі».