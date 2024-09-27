Депутаты Сената Парламента РК ознакомились с работой реакторной установки БН-350 МАЭК

Во встрече приняли участие около 15 рабочих, на вопросы которых ответили инженеры-технологи. Заместитель руководителя отдела эксплуатации и ремонта РУ БН-350 Маулен Шайдуллин выразил поддержку строительства АЭС.

Мангистауский атомный энергетический комбинат был создан 1 июля 1968 года как самостоятельное предприятие. Предприятие обеспечивает электроэнергией, теплом и водой производственные зоны региона и население. С 1999 года ведутся работы по выводу из эксплуатации реакторной установки БН-350. Отмечу, что она аналогична АЭС. За все это время население региона не увидело никакого вреда, если только не выиграло от реакторной установки БН-350. Эта технология позволяет производить чистую энергию без ущерба для природы. Я, как профессионал, могу с уверенностью сказать, что строительство АЭС безопасно и эффективно, - заявил Маулен Шайдуллин.