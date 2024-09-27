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27.09.2024, 17:48

Депутаты Сената Парламента РК ознакомились с работой реакторной установки БН-350 МАЭК

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Депутаты Сената Суиндык Алдашев и Бекбол Орынбасаров встретились со специалистами-инженерами-технологами реакторной установки БН-350 Мангистауского атомного энергетического комбината и ознакомились с текущим состоянием оборудования, сообщает Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Во встрече приняли участие около 15 рабочих, на вопросы которых ответили инженеры-технологи. Заместитель руководителя отдела эксплуатации и ремонта РУ БН-350 Маулен Шайдуллин выразил поддержку строительства АЭС. 

 Мангистауский атомный энергетический комбинат был создан 1 июля 1968 года как самостоятельное предприятие. Предприятие обеспечивает электроэнергией, теплом и водой производственные зоны региона и население. С 1999 года ведутся работы по выводу из эксплуатации реакторной установки БН-350. Отмечу, что она аналогична АЭС. За все это время население региона не увидело никакого вреда, если только не выиграло от реакторной установки БН-350. Эта технология позволяет производить чистую энергию без ущерба для природы. Я, как профессионал, могу с уверенностью сказать, что строительство АЭС безопасно и эффективно, - заявил Маулен  Шайдуллин.

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