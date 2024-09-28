Влияние АЭС на тарифы в Казахстане: стабильность на долгосрочную перспективу

Сегодня в Казахстане активно развивают возобновляемые источники энергии, эффективность которых зависит от сочетания разных факторов. Строительство атомной электростанции (АЭС) – надежный способ добиться сокращения дефицита электроэнергии и сдерживания роста тарифов, считают эксперты. Атомная энергетика является оптимальным выбором по совокупности всех параметров, в том числе и по стоимости электроэнергии. Кроме того, она способствует снижению зависимости от импорта топлива, что помогает удерживать цены на электроэнергию под контролем. В долгосрочной перспективе эксплуатационные расходы на АЭС сравнительно низки, что также способствует стабилизации тарифов.

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Влияние АЭС на стоимость электричества можно разделить на несколько аспектов: капитальные вложения, эксплуатационные расходы, надежность энергоснабжения и долгосрочную экономическую выгоду. Эксперты поясняют, что АЭС требуют значительных капитальных вложений на этапе строительства. Это включает затраты на проектирование, строительство, безопасность, лицензирование и покупку необходимого оборудования.

Затраты на строительство АЭС влияют на тарифы в момент их включения в расчетные ставки. Электроэнергия, производимая на атомных станциях, должна окупить первоначальные инвестиции, что зачастую увеличивает тарифы на электроэнергию в начале эксплуатации станции. Для покрытия затрат государственные или частные компании могут использовать различные финансовые механизмы, такие как долгосрочные кредиты, инвестиции из бюджета или другие источники финансирования.

Несмотря на высокие капитальные затраты, эксплуатационные расходы АЭС относительно низкие по сравнению с традиционными угольными или газовыми электростанциями. Топливные затраты на атомные станции составляют меньшую часть общего бюджета, поскольку одна загрузка ядерного топлива позволяет станции работать несколько лет. Это значит, что после того, как АЭС запущена и работает, тарифы могут стабилизироваться или даже снижаться по сравнению с ценами на электроэнергию, производимую с использованием ископаемого топлива.

Заведующий лабораторией ионно-плазменных технологий Института ядерной физики Алматы Елдар Жаканбаев рассказал о том, какое влияние может оказать деятельность атомной электростанции на экономику и энергетику страны, сообщает интернет-ресурс Vecher.kz.

Атомная энергетика позволит обеспечить стабильные цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Это особенно важно для развития промышленности и повышения конкурентоспособности экономики Казахстана. Как известно, без роста промышленности и производства нет развития страны. Мало того, недостаток энергии для обслуживания промышленных предприятий может привести к упадку развития конкурентоспособных промышленных технологий в РК. Таким образом, строительство АЭС является не только необходимым шагом для обеспечения энергетической безопасности Казахстана. Это также важный фактор экономического и социального развития страны в условиях глобального перехода к низкоуглеродной экономике. АЭС поможет Казахстану решить текущие энергетические проблемы и создаст основу для устойчивого развития в будущем, – цитирует Жаканбаева корреспондент издания Vecher.kz.

О формировании тарифа на электроэнергию, произведенную на планируемой атомной электростанции в Казахстане, рассказал генеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

В настоящее время рассматриваются четыре проекта атомной электростанции. Экономические модели будут строиться в зависимости от стоимости строительства, которая варьируется от 8 до 11,5 млрд. долларов. На основе этой стоимости можно рассчитать себестоимость генерации. Доля атомной электростанции в общей стоимости тарифа составляет всего 9%, что минимально влияет на конечный тариф. Например, стоимость электроэнергии на АЭС «Аккую» составляет 12,35 центов за кВт/час – это цена выкупа электроэнергии. Для сравнения: в США средняя стоимость за кВт/час составляет 3 цента, а в Пакистане, где два реактора построил Китай, – 6 центов за кВт/час, – пояснил Жантикин.

О том, что электроэнергия планируемой атомной электростанции обойдется потребителю дешевле вырабатываемой на сегодняшний день, сообщил директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан Гумар Сергазин, передает корреспондент делового еженедельника «Курсив».

Как показывает практика, тариф на электроэнергию от АЭС намного дешевле. Конечно, если мы будем брать грантовое финансирование, то будем должны в первые годы «отбивать» его через тариф. Но в рамках модели Единого закупщика это будет неощутимо. При этом мы больше не будем испытывать дефицита электроэнергии в пиковые часы, – цитирует Сергазина «Курсив».

Эксперты подчеркивают, что атомные станции обеспечивают стабильное и прогнозируемое производство электроэнергии, что позволяет сглаживать резкие колебания тарифов, связанные с изменениями стоимости топлива, как это бывает с угольными или газовыми станциями. В отличие от возобновляемых источников энергии (ветра и солнечной энергии), которые зависят от погодных условий, АЭС могут работать на полную мощность круглый год, обеспечивая надежное снабжение электричеством.

Стабильность производства АЭС также снижает риск резкого роста цен на электроэнергию на оптовом рынке, что может положительно сказываться на конечных тарифах для потребителей. Этот аспект особенно важен в условиях растущей зависимости от электроэнергии и необходимости перехода на экологически чистые источники.

Эксперты поясняют, что в краткосрочной перспективе строительство АЭС может привести к росту тарифов из-за значительных капитальных вложений. Однако в долгосрочной перспективе низкие эксплуатационные расходы, надежность производства и отсутствие зависимости от колебаний цен на топливо позволяют стабилизировать или даже снизить тарифы. В условиях глобального перехода к низкоуглеродной экономике АЭС может стать важным элементом обеспечения устойчивых и доступных тарифов на электроэнергию.