Атомная энергетическая станция – самое безопасное во всем мире

28 сентября — праздник сотрудников, принимающих участие в становлении и развитии атомной отрасли. В преддверии профессионального праздника журналисты, специально посетившие предприятие "МАЭК", побеседовали с начальником отдела вывода из эксплуатации реакторной установки БН-350 Анатолием Ждановым. В ходе интервью он заявил, что строительство АЭС рассматривается как перспективный проект для будущих поколений.
АЭС не выделяет в воздух вредных газов. С другой стороны, топливо станции перерабатывает уран с помощью современных технологий и повторно использует его в качестве топлива. Проект АЭС направлен на благо страны. Как специалист отрасли, я приветствую строительство в Казахстане энергетического объекта, отвечающего мировым требованиям, - сказал Анатолий Жданов
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