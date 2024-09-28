Атомная энергетическая станция – самое безопасное во всем мире

АЭС не выделяет в воздух вредных газов. С другой стороны, топливо станции перерабатывает уран с помощью современных технологий и повторно использует его в качестве топлива. Проект АЭС направлен на благо страны. Как специалист отрасли, я приветствую строительство в Казахстане энергетического объекта, отвечающего мировым требованиям, - сказал Анатолий Жданов