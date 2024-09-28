Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров: Специалисты в атомной энергетике в стране есть

В стране есть Институт ядерной физики и Национальный ядерный центр. Затем рядом с мангышлакским комбинатом атомной энергетики стоит реактор БН-350. На нем работает около 350 человек. В то время как в Национальном ядерном центре работает около 200-250 человек, в самом институте задействованы около 600 человек, что означает, что более 1000 сотрудников работают на реакторных установках. Конечно, на этом не остановимся. Наши будущие молодые специалисты в области ядерных технологий и атома обучаются в высших учебных заведениях, которые готовят специалистов по всему миру. Они учатся в США, Венгрии, Чехии. Атомная энергетическая станция-это не то, что нужно строить сегодня-завтра, ее строительство займет 10-15 лет. Наши специалисты будут готовы к этому времени. Стоит также отметить, что у нас еще есть специалисты, оставшиеся от Советского Союза, - пояснил Бекбол Орынбасаров.