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28.09.2024, 15:48

Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров: Специалисты в атомной энергетике в стране есть

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28 сентября — в честь профессионального праздника работников атомной промышленности на телеканала «Мангистау» состоялась специальная программа, посвященная строительству АЭС в нашей стране. Гости программы-депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров и инженер отдела радиационной безопасности БН-350  Азамат Кульбеков рассказали о строительстве АЭС. Как известно, Бекбол Орынбасаров в должности заместителя акима Мангистауской области курировал строительство стратегического объекта в регионе. По словам сенатора, в настоящее время в сфере атомной энергетики работает около 10-15 тысяч человек. В областях, связанных с атомными реакторами, задействованы около 600 специалистов, сообщил депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров.  

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

В стране есть Институт ядерной физики и Национальный ядерный центр. Затем рядом с мангышлакским комбинатом атомной энергетики стоит реактор БН-350. На нем работает около 350 человек. В то время как в Национальном ядерном центре работает около 200-250 человек, в самом институте задействованы около 600 человек, что означает, что более 1000 сотрудников работают на реакторных установках. Конечно, на этом не остановимся. Наши будущие молодые специалисты в области ядерных технологий и атома обучаются в высших учебных заведениях, которые готовят специалистов по всему миру. Они учатся в США, Венгрии, Чехии. Атомная энергетическая станция-это не то, что нужно строить сегодня-завтра, ее строительство займет 10-15 лет. Наши специалисты будут готовы к этому времени. Стоит также отметить, что у нас еще есть специалисты, оставшиеся от Советского Союза, - пояснил Бекбол Орынбасаров. 

По словам спикера, специалистов по ядерной физике готовят в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, Восточно-Казахстанском университете им.С. Аманжолова, Евразийском национальном университете им. Л. Н.Гумилева и национальном техническом исследовательском университете имени К. И. Сатпаева. 

Инженер отдела радиационной безопасности установки БН 350 "МАЭК" Азамат Кульбеков рассказал, что молодые специалисты проходят первую практику после окончания учебного заведения.

 Я окончил Евразийский национальный университет по специальности "Ядерная физика" в Астане. А для прохождения практики направили в Институт ядерной физики г. Алматы. То есть дипломные работы, научные проекты мы там защищали. Продолжаю работать на Мангистауском энергетическом комбинате. В настоящее время являюсь инженером отдела радиационной безопасности, - рассказал Азамат Кульбеков.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Отвечая на предыдущий коммент, поясню.что причиной остановки БН-350 не был недостаток персонала ! Здесь несколько причин. Основная это развал СССР, затем была большая заинтересованность США в закрытии станции,причина - лихие 90-е годы, и потенциальная угроза заполучить ЯМ государству Иран через международные коррупциональные схемы. Этого США позволить себе не могло, поэтому были выделены огромные деньги министерством энергетики США для остановки реактора БН-350! Финансировали и мониторили вывоз ядерных материалов на восток Казахстана по дальше от границ Ирана. Теперь о том чем занимается специалист по радиационной безопасности на не работающем реакторе. Только абсолютно не понимающий в ядерной энергетике человек может заявлять что с остановкой реактора за радиационной безопасностью следить не нужно.Чтобы привести в безопасное состояние не работающий реактор, государственной программой отведено 50 лет!! Это к тому что они там делают? Они занимаются Вашей безопасностью!!Нужно выразить благодарность этим людям, которые рискуя своим здоровьем и жизнью обеспечивают безопасность всего нашего региона!
28.09.2024, 19:45
Pluto 9701
Pluto 9701
Интересно как работают специалист на БН-350 ели реактор остановлен 1999 году теплоноситель утилизирован топливо выгружено? Это равнозначно как в одной из прибалтийских стран проводят военные учения изображая танки и самолеты которых у них нет. Не забывайте и про МАГАТЭ которое дает добро на эксплуатацию реакторов кстати одно из причин закрытия БН-350 был недостаток квалифицированного персонала.
28.09.2024, 12:15
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