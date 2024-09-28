Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров: Специалисты в атомной энергетике в стране есть

28 сентября — в честь профессионального праздника работников атомной промышленности на телеканала «Мангистау» состоялась специальная программа, посвященная строительству АЭС в нашей стране. Гости программы-депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров и инженер отдела радиационной безопасности БН-350 Азамат Кульбеков рассказали о строительстве АЭС. Как известно, Бекбол Орынбасаров в должности заместителя акима Мангистауской области курировал строительство стратегического объекта в регионе. По словам сенатора, в настоящее время в сфере атомной энергетики работает около 10-15 тысяч человек. В областях, связанных с атомными реакторами, задействованы около 600 специалистов, сообщил депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров.
В стране есть Институт ядерной физики и Национальный ядерный центр. Затем рядом с мангышлакским комбинатом атомной энергетики стоит реактор БН-350. На нем работает около 350 человек. В то время как в Национальном ядерном центре работает около 200-250 человек, в самом институте задействованы около 600 человек, что означает, что более 1000 сотрудников работают на реакторных установках. Конечно, на этом не остановимся. Наши будущие молодые специалисты в области ядерных технологий и атома обучаются в высших учебных заведениях, которые готовят специалистов по всему миру. Они учатся в США, Венгрии, Чехии. Атомная энергетическая станция-это не то, что нужно строить сегодня-завтра, ее строительство займет 10-15 лет. Наши специалисты будут готовы к этому времени. Стоит также отметить, что у нас еще есть специалисты, оставшиеся от Советского Союза, - пояснил Бекбол Орынбасаров.
По словам спикера, специалистов по ядерной физике готовят в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, Восточно-Казахстанском университете им.С. Аманжолова, Евразийском национальном университете им. Л. Н.Гумилева и национальном техническом исследовательском университете имени К. И. Сатпаева.
Инженер отдела радиационной безопасности установки БН 350 "МАЭК" Азамат Кульбеков рассказал, что молодые специалисты проходят первую практику после окончания учебного заведения.
Я окончил Евразийский национальный университет по специальности "Ядерная физика" в Астане. А для прохождения практики направили в Институт ядерной физики г. Алматы. То есть дипломные работы, научные проекты мы там защищали. Продолжаю работать на Мангистауском энергетическом комбинате. В настоящее время являюсь инженером отдела радиационной безопасности, - рассказал Азамат Кульбеков.
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