Народный штаб: безопасность атомной энергетики поднялась на новый уровень

Очередная встреча областного народного штаба по поддержке строительства АЭС прошла в компании "Oil Construction Company". Члены штаба обсудили с нефтяниками Послание Главы государства народу Казахстана и разъяснили рациональность использования атомной энергии. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.
Нефтяники задали вопросы о влиянии АЭС на окружающую среду и здоровье населения, о риске повторения таких аварий, как Чернобыль и Фукусима.
По словам членов штаба, АЭС не выделяет вредных веществ в окружающую среду. Поэтому энергия от АЭС признана "зеленой".
Опыт, полученный после аварий на Чернобыльской АЭС в 1986 году и АЭС Фукусима-1 в 2011 году, учитываются при проектировании новых реакторов. Под влиянием этих катастроф безопасность атомной энергетики вышла на новый уровень. В конструкцию реакторов поколения III+ добавлены дополнительные функции безопасности. Они защищены герметичным материалом, - говорит член штаба Анар Шамшадинова.
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