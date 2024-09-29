Народный штаб: безопасность атомной энергетики поднялась на новый уровень

Очередная встреча областного народного штаба по поддержке строительства АЭС прошла в компании "Oil Construction Company". Члены штаба обсудили с нефтяниками Послание Главы государства народу Казахстана и разъяснили рациональность использования атомной энергии. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Нефтяники задали вопросы о влиянии АЭС на окружающую среду и здоровье населения, о риске повторения таких аварий, как Чернобыль и Фукусима.

По словам членов штаба, АЭС не выделяет вредных веществ в окружающую среду. Поэтому энергия от АЭС признана "зеленой".