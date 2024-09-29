Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров: МАЭК доказал неэффективность перевода на газ

Сенатор Бекбол Орынбасаров с 2022 по 2023 годы занимал должность заместителя акима Мангистауской области. В то же время курировал деятельность стратегического объекта в регионе. По его словам, до 1999 года на предприятии работал реактор БН - 350. А потом, когда работа реактора была остановлена, пришлось переходить на газ.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Энергокомбинат "МАЭК" - основное предприятие, обеспечивающее питьевой водой Мангистауский регион. Производственная мощность - 52 000 кубометров в сутки. Установленная мощность комплекса по выработке электроэнергии составляет 1330 МВт.

В Мангистаускую область поставляется 2,5 млрд газа, 2 млрд идут на МАЭК, более 300 млн - на потребление производственным учреждениям и населению. По данным специалистов, за период эксплуатации атомного реактора на предприятии МАЭК, население Мангистау потребляло всего 30-35 процентов электроэнергии, вырабатываемой во время работы атомного реактора. А оставшаяся избыточная энергия обеспечивала электроэнергией Самарскую область через Западный Казахстан в советское время. Одной из особенностей атомной энергетики является то, что установленная мощность 1330 МВт может поддерживать мощность на нормальном уровне в соответствии с законами физики. После подключения к газу в 1999 году было невозможно поддерживать установленную мощность. А сейчас мы производим только 550-560 МВт электричества. Во время работы атомного реактора мощность производства воды составляла 120 000 м3 в сутки. А сейчас-52 000 м3, - сказал Бекбол Орынбасаров.

Сенатор отметил, что в связи с ростом производственных мощностей и населения, строящиеся жилые дома и объекты повышают спрос на электроэнергию.

Инженер отдела радиационной безопасности установки БН 350 "МАЭК" Азамат Кульбеков заявил, что АЭС не имеет последствий для озера Балхаш, а атомная энергетика относится к источнику зеленой энергии.

Вода первого и второго контуров не берется ни одного водоёма. Используется специально подготовленная дистиллированная вода. Замкнутая вода постоянно циркулирует. А для охлаждения второго контура третьему контуру нужна вода, которую,возможно,будут брать из озера Балхаш, или из других водных источников. Здесь следует отметить, что прямой водообмен не происходит, хотя вода, необходимая станции, пополняется из озера. Остатки с АЭС не попадают в озеро, - говорит Азамат Кульбеков.

Специалист напомнил, что атомная энергетика относится к зеленой энергетике. Это связано с тем, что в международных документах зеленая энергетика включает возобновляемые источники энергии, такие как ветровая, солнечная, биогазовая, водная и атомная энергетика.