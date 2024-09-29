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29.09.2024, 13:26

Народный штаб: АЭС - источник чистой энергии

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Члены Народного штаба встретились с коллективом ТОО "Бургылау". Представители штаба  рассказали, что АЭС не выделяет парниковых газов, а значит, в атмосферу не выделяется углекислый газ, в отличие от угольных, нефтяных или газовых станций. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Также представители штаба рассказали сотрудникам компании,  что АЭС - это источник бесперебойной энергии.

АЭС может работать стабильно и непрерывно, поскольку не зависит от погоды или сезонных условий. Это дает больше уверенности, чем другие возобновляемые источники энергии. Атомные реакторы могут производить большое количество энергии.  Энергия, получаемая из ядерного топлива, намного эффективнее по сравнению с обычным топливом. Важно отметить, что АЭС требует высоких стандартов безопасности и соблюдения правил  утилизации  радиоактивных отходов, -отмечают члены Народного штаба.

В конце мероприятия члены штаба призвали принять участие в референдуме, который состоится 6 октября, и  сделать свой выбор.

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