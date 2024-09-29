Также представители штаба рассказали сотрудникам компании, что АЭС - это источник бесперебойной энергии.

АЭС может работать стабильно и непрерывно, поскольку не зависит от погоды или сезонных условий. Это дает больше уверенности, чем другие возобновляемые источники энергии. Атомные реакторы могут производить большое количество энергии. Энергия, получаемая из ядерного топлива, намного эффективнее по сравнению с обычным топливом. Важно отметить, что АЭС требует высоких стандартов безопасности и соблюдения правил утилизации радиоактивных отходов, -отмечают члены Народного штаба.