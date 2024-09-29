АЭС в Казахстане: инновационные технологии для эффективности и безопасности

На фоне стремления к снижению выбросов углекислого газа и поиску экологически чистых альтернатив, атомная энергетика оказывается в центре внимания как надежный и эффективный способ производства электроэнергии. Атомные электростанции (АЭС) являются одним из ключевых источников энергии для современного мира, и инновационные технологии играют решающую роль в их развитии. Новейшие технологии в этой сфере позволяют повысить безопасность, эффективность и устойчивость атомных станций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Сегодня ядерная энергетика обеспечивает примерно 10% мирового производства электроэнергии. В мире эксплуатируются более 420 реакторов в 32 развитых странах. В их числе Франция, где доля производства электроэнергии АЭС от общего объема составляет 70%, Бельгия (50,8%), Швеция (30,8%), Швейцария (28,8%), Южная Корея (28%), США (19,6%), Великобритания (14,8%), Канада (14,3%) и другие страны, сообщает редакция газеты «МК в Казахстане» со ссылкой на ranking.kz.

Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане обсуждается уже несколько лет, в 2023 году правительство приняло решение активизировать процесс выбора места для строительства и возможного партнера для реализации проекта. На сегодняшний день в качестве локации для возведения объекта предложена территория близ озера Балхаш (Алматинская область). В 2023 году местность посетила миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представители которой ознакомилась с результатами казахстанского исследования на пригодность района для размещения атомной станции.

Факторы, препятствующие размещению АЭС на данной территории, обнаружены не были, а эксперты выразили готовность оказать полный комплекс услуг по сопровождению, строительству и подбору безопасных технологий. Окончательное решение по строительству АЭС в Казахстане будет принято на общенациональном референдуме 6 октября текущего года.

Одной из основных причин строительства АЭС является необходимость повышения энергетической независимости страны и удовлетворения растущих энергетических потребностей. Казахстан обладает большими запасами урана, и развитие атомной энергетики кажется логичным шагом. Среди потенциальных партнеров по проекту рассматриваются такие страны, как Франция, Россия, Китай и Южная Корея.

Проект вызывает как поддержку, так и критику внутри страны. Люди выражают опасения по поводу безопасности и возможных экологических рисков из-за известных последствий испытаний на Семипалатинском полигоне, которые проводились несколько десятков лет.

Когда я разговаривала с местными жителями из региона Семея, остро осознала опасности ядерных испытаний. С учетом этого, при строгом соблюдении мер предосторожности и протоколов безопасности в нынешних демократических условиях Казахстана, проблем с атомными электростанциями не должно возникнуть. Это другое время по сравнению с советскими годами, и я считаю, что строительство АЭС – это позитивное развитие для Казахстана, заключила эксперт, – цитирует директора Центра исследований космоса и ускорительных технологий в Турции Билге Демиркоз корреспондент Tengrinews.kz.

Другие видят в этом шаг к энергетической независимости и развитию новых технологий. Эксперты подтверждают, что на сегодняшний день инновационные технологии играют важнейшую роль в развитии атомной энергетики, позволяя не только повысить эффективность и безопасность АЭС, но и сделать их более устойчивыми с экологической точки зрения. Новые реакторы, способы переработки топлива, а также цифровизация открывают широкие возможности для использования атомной энергии как ключевого элемента в энергетическом балансе будущего.

Одной из основных инноваций является разработка реакторов нового поколения. Ведущие разработки сосредоточены на реакторах с более высокой степенью безопасности и улучшенной экономикой. Реакторы третьего и четвертого поколения, такие как реакторы с водяным охлаждением под давлением (PWR) и быстрые реакторы на быстрых нейтронах (FBR), обладают улучшенными характеристиками безопасности. Важным аспектом является их способность работать в режиме пассивной безопасности, то есть реактор может охлаждаться даже в случае отключения активных систем безопасности, что предотвращает перегрев.

На планируемой АЭС в Казахстане будут использовать реакторы III и III+ поколения, соответствующие строжайшим стандартам МАГАТЭ. Также стоит отметить экологичность АЭС и, что самое важное и главное, отсутствие выбросов углекислого газа в атмосферу, – сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Республики Казахстан.

Инновационные подходы к обращению с ядерными отходами также играют ключевую роль в развитии атомной энергетики. Увеличение доли переработки отработанного топлива и создание технологий по его многократному использованию позволяют снизить объемы отходов и повысить экономическую эффективность АЭС. Подходы включают развитие технологий переработки, снижения объемов и безопасного хранения отходов. Основной вызов заключается в необходимости обеспечить долгосрочную безопасность этих отходов, поскольку их радиационная активность сохраняется на протяжении сотен и тысяч лет.

При эксплуатации АЭС образуется около 50 кубометров радиоактивных отходов в год на энергоблок мощностью 1200 мегаватт. АЭС находятся в промышленной эксплуатации более 60 лет, за которые на двухблочной станции всего будет произведено примерно 7200 тонн отходов. Существующие технологии переработки радиоактивных отходов позволяют обеспечить их полную безопасность при хранении и последующем захоронении. Для сравнения: отходы угольной электростанции составляют сотни тысяч тонн ежегодно. Радиоактивные отходы будут храниться в специально оборудованных хранилищах с соблюдением международных стандартов и под контролем МАГАТЭ. Современные технологии хранения отходов позволяют минимизировать риск радиационного загрязнения, – цитирует экспертов интернет-издание Zakon.kz.

Кроме того, внедрение цифровых технологий и автоматизации управления атомными станциями позволяет улучшить их эффективность и безопасность. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для прогнозирования аварийных ситуаций, оптимизации работы оборудования и управления производственными процессами снижает риски человеческих ошибок и позволяет повысить производительность АЭС.