Представители Народного штаба разъяснили сотрудникам учреждения «Kazakh Osseter» перспективы строительства АЭС

Представители Тупкараганского районного Народного штаба встретились с работниками учреждения «Kazakh Osseter» для разъяснения проекта по строительству АЭС. Их призвали проголосовать на референдуме, который состоится 6 октября, сообщает Центр общественных коммуникаций.
Представитель районного Народного штаба Кайрат Тангул рассказал, что в соответствии с Посланием Президента Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября создан Народный штаб.
В качестве представителей штаба мы отвечали на актуальные вопросы работников учреждений о перспективах АЭС. Главный вопрос касался безопасности и местоположения будущей электростанции. После разъяснительной работы они пришли к решению пойти на референдум и сделать свой выбор, - сказал Кайрат Тангул.
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