Представители Народного штаба разъяснили сотрудникам учреждения «Kazakh Osseter» перспективы строительства АЭС

Представитель районного Народного штаба Кайрат Тангул рассказал, что в соответствии с Посланием Президента Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября создан Народный штаб.

В качестве представителей штаба мы отвечали на актуальные вопросы работников учреждений о перспективах АЭС. Главный вопрос касался безопасности и местоположения будущей электростанции. После разъяснительной работы они пришли к решению пойти на референдум и сделать свой выбор, - сказал Кайрат Тангул.