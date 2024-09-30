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30.09.2024, 17:32

Наблюдается неуклонный рост числа сторонников АЭС – результаты трех соцопросов

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По заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан ОО «НИА «Институт демократии» в период с 13 по 26 сентября 2024 года провело телефонный опрос. Всего опрошено 1 200 респондентов старше 18 лет. В опросе принимали участие респонденты из 17 областей и городов республиканского значения - Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает kisi.kz.

Фото с сайта kisi.kz
Фото с сайта kisi.kz

В целом большинство опрошенных – 72,9% – поддерживают идею строительства АЭС. На вопрос «Как Вы относитесь к идее строительства АЭС в Казахстане?» практически две трети опрошенных выразили положительное отношение.

По сравнению с предыдущими данными, на текущий момент это наиболее высокий показатель. По сравнению с первым замером, доля сторонников строительства АЭС выросла на 19,8 процентного пункта, по сравнению со вторым – на 12,7 процентного пункта. В целом, согласно сложившейся тенденции, с определенной долей вероятности можно предположить, что уже и так значительное число сторонников АЭС ко дню голосования может еще возрасти.

Об отрицательном отношении к идее строительства АЭС говорят 22,3% респондентов, 4,8% затруднились ответить.

Результаты телефонного опроса показывают, что 62% респондентов проявляют гражданскую позицию и выражают намерение принять участие в референдуме.

Так, на вопрос «Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет решаться путем всенародного референдума. Вы готовы принять участие в референдуме?» 46,3% выразили твердое намерение, 15,7% ответили, что скорее примут участие.

По сравнению с предыдущими замерами, доля намеренных участвовать в голосовании выросла с 59 до 62%.

Не планируют принимать участие в референдуме 19,3% респондентов, 18,7% еще не приняли решение.

Опрос проведен ОО «НИА «Институт демократии» в период с 13 по 26 сентября 2024 г. В исследовании был применен метод телефонного интервью.

В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения - Астаны, Алматы и Шымкента. Объем выборочной совокупности – 1 200 респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Официальное уведомление ЦИК № 3Т-2024-05252505 от 13.09.2024 г.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Хорошая вещь в рекламе не нуждается это все знают, поэтому возникает вопрос зачем провластные партии и некоторые индивидумы так яро агитируют за АЭС в последнее время? Лучше бы сделали открытый сравнительный анализ получения энергии от атомного и газового топлива и от возобновляемых источников типа ветровики и солнечные батареи, но нет, просто пиарят свое одно, ничего нового в Новом.
01.10.2024, 04:29
Ed Word
Ed Word
Хорошая вещь в рекламе не нуждается это все знают, поэтому возникает вопрос зачем провластные партии и некоторые индивидумы так яро агитируют за АЭС в последнее время? Лучше бы сделали открытый сравнительный анализ получения энергии от атомного и газового топлива и от возобновляемых источников типа ветровики и солнечные батареи, но нет, просто пиарят свое одно, ничего нового в Новом.
01.10.2024, 04:29
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