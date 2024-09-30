В Мангистау чествовали ветеранов и лучших работников атомной отрасли

В мероприятии приняли участие около 50 сотрудников и ветеранов. Нагрудный знак «Заслуженный работник атомной отрасли РК» присужден Николаю Бокову и Игорю Круглову. Почетными грамотами за производственные достижения в службе, безупречный труд, высокий профессионализм награждены Виктор Сорокин, Михаил Алимов, Виктор Выборных, Юрий Сюваткин и Геннадий Пугачев.

Поздравляю своих коллег с Днем работников атомной отрасли. Реакторная установка БН-350 - это быстрый нейтронный, первый в мире промышленный реактор. Он входит в состав Мангистауского атомного энергетического комбината города Актау Мангистауской области. Комбинат производит электроэнергию, тепловую энергию, питьевую, горячую и техническую (для хозяйственных нужд) воду, обеспечивает жителей региона, производственные и другие предприятия. Реакторный комбинат БН - 350 работал с 1973 по 1999 год. Реакторная установка БН-350 ТОО ”МАЭК " аналогична строительству АЭС. Население не увидело никакого вреда, если только не выиграло от реакторной установки БН-350. Я, как сотрудник, могу с уверенностью сказать, что строительство АЭС безопасно и полезно. АЭС также способствует росту экономики и повышению энергетической независимости. Эта технология позволяет производить чистую энергию без ущерба для природы. 6 октября состоится всенародный референдум по развитию атомной энергетики РК. Призываю вас сделать выбор в качестве гражданина РК на всенародном референдуме,- сказал Марат Молдагулов.