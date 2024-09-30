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30.09.2024, 18:27

В Мангистау чествовали ветеранов и лучших работников атомной отрасли

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Генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат» Кинис Ураков наградил сотрудников и ветеранов за значительный вклад в развитие предприятия, достижения в профессиональной деятельности, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В мероприятии приняли участие около 50 сотрудников и ветеранов. Нагрудный знак «Заслуженный работник атомной отрасли РК» присужден Николаю Бокову и Игорю Круглову. Почетными грамотами за производственные достижения в службе, безупречный труд, высокий профессионализм награждены Виктор Сорокин, Михаил Алимов, Виктор Выборных, Юрий Сюваткин и Геннадий Пугачев.

 Поздравляю своих коллег с Днем работников атомной отрасли. Реакторная установка БН-350 - это быстрый нейтронный, первый в мире промышленный реактор. Он входит в состав Мангистауского атомного энергетического комбината города Актау Мангистауской области. Комбинат производит электроэнергию, тепловую энергию, питьевую, горячую и техническую (для хозяйственных нужд) воду, обеспечивает жителей региона, производственные и другие предприятия. Реакторный комбинат БН - 350 работал с 1973 по 1999 год. Реакторная установка БН-350 ТОО ”МАЭК " аналогична строительству АЭС. Население не увидело никакого вреда, если только не выиграло от реакторной установки БН-350. Я, как сотрудник, могу с уверенностью сказать, что строительство АЭС безопасно и полезно. АЭС также способствует росту экономики и повышению энергетической независимости. Эта технология позволяет производить чистую энергию без ущерба для природы. 6 октября состоится всенародный референдум по развитию атомной энергетики РК. Призываю вас сделать выбор в качестве гражданина РК на всенародном референдуме,- сказал Марат Молдагулов.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Помню, лет пятнадцать-двадцать назад в здании драмтеатра в 8 мкрн. проводились общественные слушания по строительству в Актау новой АЭС. Нагнали в зал каких то бабаёв в папахах, видать из окрестных аулов. Результат был вполне предсказуем. Зато сейчас только в "Ладе" ежедневно две-три статьи о пользе АЭС в Актау. Это говорит о том что общественное мнение кто то формирует, кто то кому это нужно или выгодно. Я не противник АЭС, наоборот как энергетик только "ЗА" и двумя руками, да и "жаренный петух" уже давно клюёт наш город дефицитом электроэнергии, воды и тепла
30.09.2024, 17:07
BOBBI
BOBBI
У Михаила Федоровича фамилия Алымов
30.09.2024, 15:32
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