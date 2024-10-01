Тамара Асар: Без света не будет и концертов

Несмотря на череду страшных событий, произошедших в жизни Тамары Асар, она не сломилась, является мотивационным примером для других и продолжает радовать зрителей своим творчеством.

Народ слушает песни о жизни, быте. Поэтому искренне радуюсь, если наша песня идет на благо людей. Я поддерживаю инициативу Главы государства по по данной теме, и являюсь таким же человеком, который живет интересами своей страны, своей земли. Я пою для народа, изучаю книги, науку. Желаю, чтобы моя песня о моей стране звучала торжественно, хорошо, чтобы придавала людям силы. Но без света нет концерта, без него у нас не будет хорошего настроения. Поэтому я понимаю важность проекта об АЭС, и понимаю, какой вклад в нашу работу и в целом в жизнедеятельность страны вносят учёные и другие специалисты. Мы их поддерживаем и присоединяемся к проекту, - высказалась Тамара Асар.