АЭС - свет и тепло: военнослужащим в Актау рассказали о сути проекта

Представители Народного штаба по строительству АЭС провели разъяснительную работу в воинской части 99240. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.
Солнечный свет и тепло необходимы человеку. И АЭС необходима для того, чтобы наша страна вошла в число цивилизованных стран и жила независимо от электричества.
Разумно подумать о завтрашнем дне сегодня. Не стоит отказываться от строительства АЭС, если в будущем возникнет угроза дефицита электрического освещения. При таком решении мы становимся зеленой зоной, которая не наносит вреда экологии. Еще одно преимущество, я считаю, что если атомная энергетика будет расположена в Центральном Казахстане, уровень энергоснабжения всех регионов страны возрастет, Так как АЭС является необходимым проектом для страны, мы также сделаем свой выбор на референдуме 6 октября, - говорит заместитель командира воинской части 99240 по воспитательной и идеологической работе Бекжан Жарылкасымов.
Военнослужащие задали множество вопросов об АЭС, и, получив исчерпывающие ответы, отметили, что после этой встречи имеют представление об этом проекте.
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