АЭС - свет и тепло: военнослужащим в Актау рассказали о сути проекта

Солнечный свет и тепло необходимы человеку. И АЭС необходима для того, чтобы наша страна вошла в число цивилизованных стран и жила независимо от электричества.

Разумно подумать о завтрашнем дне сегодня. Не стоит отказываться от строительства АЭС, если в будущем возникнет угроза дефицита электрического освещения. При таком решении мы становимся зеленой зоной, которая не наносит вреда экологии. Еще одно преимущество, я считаю, что если атомная энергетика будет расположена в Центральном Казахстане, уровень энергоснабжения всех регионов страны возрастет, Так как АЭС является необходимым проектом для страны, мы также сделаем свой выбор на референдуме 6 октября, - говорит заместитель командира воинской части 99240 по воспитательной и идеологической работе Бекжан Жарылкасымов.