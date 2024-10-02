Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров: Работу АЭС контролирует организация МАГАТЭ

В программу «Время смелых решений» Мангистауского телеканала были приглашены депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров и инженер отдела радиационной безопасности реакторной установки БН-350 «МАЭК» Азамат Кульбеков, чтобы ответить на волнующие вопросы населения о строительстве АЭС. В программе сенатор отметил, что работа и строительство АЭС строго контролируется организацией МАГАТЭ.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

МАГАТЭ - международное агентство по атомной энергии, межправительственная независимая организация, занимающаяся вопросами поддержки порядка нераспространения ядерного оружия, развития и расширения международного сотрудничества на пути безопасного использования атомной энергии в мирных целях. Казахстан вступил в агентство в 1994 году. Международное агентство внимательно следит за ходом мирного использования атомной энергии.

Прежде всего, в результате референдума, который состоится 6 октября, будет принято окончательное решение относительно строительства АЭС. Если возведение атомной электростанции будет одобрено, ход строительства, эксплуатация будут контролироваться МАГАТЭ. В настоящее время потенциальными поставщиками ядерных технологий считаются CNNC (Китай, реактор HPR1000), госкорпорация «Росатом» (Российская Федерация, реакторы ВВЭР-1200), KHNP (Южная Корея, реактор APR1400) и EDF» (Франция, реактор EPR1200). Эти реакторы имеют двухконтурную систему подачи воды под давлением и обеспечивают высокую степень надежности и безопасности при минимизации вероятности аварий, - поделился Бекбол Орынбасаров.

В ходе программы инженер отдела радиационной безопасности реакторной установки БН-350 «МАЭК» Азамат Кульбеков рассказал о безопасности атомной электростанции.