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02.10.2024, 12:40

Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров: Работу АЭС контролирует организация МАГАТЭ

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В программу «Время смелых решений» Мангистауского телеканала были приглашены депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров и инженер отдела радиационной безопасности реакторной установки БН-350 «МАЭК» Азамат Кульбеков, чтобы ответить на волнующие вопросы населения о строительстве АЭС. В программе сенатор отметил, что работа и строительство АЭС строго контролируется организацией МАГАТЭ. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

МАГАТЭ - международное агентство по атомной энергии, межправительственная независимая организация, занимающаяся вопросами поддержки порядка нераспространения ядерного оружия, развития и расширения международного сотрудничества на пути безопасного использования атомной энергии в мирных целях. Казахстан вступил в агентство в 1994 году. Международное агентство внимательно следит за ходом мирного использования атомной энергии. 

 Прежде всего, в результате референдума, который состоится 6 октября, будет принято окончательное решение относительно строительства АЭС. Если возведение атомной электростанции будет одобрено, ход строительства, эксплуатация будут контролироваться МАГАТЭ. В настоящее время потенциальными поставщиками ядерных технологий считаются CNNC (Китай, реактор HPR1000), госкорпорация «Росатом» (Российская Федерация, реакторы ВВЭР-1200), KHNP (Южная Корея, реактор APR1400) и EDF» (Франция, реактор EPR1200). Эти реакторы имеют двухконтурную систему подачи воды под давлением и обеспечивают высокую степень надежности и безопасности при минимизации вероятности аварий, - поделился Бекбол Орынбасаров.

В ходе программы инженер отдела радиационной безопасности реакторной установки БН-350 «МАЭК» Азамат Кульбеков рассказал о безопасности  атомной электростанции.

 В наше время атомные электростанции 3 и 3 + поколения оснащены системами активной и пассивной безопасности. Системы пассивной безопасности не требуют вмешательства человека, предотвращает плавление ядра реактора.  Иными словами, в процессе деятельности установки уменьшается зависимость от человеческого фактора. Новые атомные электростанции оснащены сложными системами контроля и диагностики, которые отслеживают основные параметры реактора в режиме реального времени и автоматически реагируют на колебания, - констатировал Азамат Кульбеков.

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