В Бейнеу члены Народного штаба встретились с дорожными работниками

Член Народного штаба Бейнеуского района провел встречу с сотрудниками районного отделения «Qazaqavtojol». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.
На встрече член штаба Ерболат Бектлеуов доложил о целях и задачах, вытекающих из Послания Главы государства народу Казахстана, остановился на важности предстоящего всенародного референдума, рассказал об эффективности и значимости строительства АЭС.
Атомные электростанции - энергетические установки, использующие ядерные реакции для производства электроэнергии. Принцип работы АЭС основан на процессах деления атомных ядер, чаще всего урана или плутония. В результате этих реакций выделяется большое количество тепла, которое используется для нагрева воды, превращения ее в пар и, как следствие, вращения турбин, вырабатывающих электричество. Атомные электростанции играют важную роль в энергетическом балансе многих стран, - сказал член штаба.
Комментарии0 комментарий(ев)