В Бейнеу члены Народного штаба встретились с дорожными работниками

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На встрече член штаба Ерболат Бектлеуов доложил о целях и задачах, вытекающих из Послания Главы государства народу Казахстана, остановился на важности предстоящего всенародного референдума, рассказал об эффективности и значимости строительства АЭС.