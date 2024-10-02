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02.10.2024, 17:33

Аксакалы Мангистау бурно обсудили вопросы строительства АЭС

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«Стоит ли бояться строительства АЭС?» На вопросы аксакалов Мангистау ответили ветераны атомной энергетики

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Сегодня, 2 октября, Совет аксакалов Мангистауской области встретился с ветеранами атомной энергетики, чтобы получить ответы на волнующие общество вопросы по строительству АЭС в стране.

На встречу были приглашены ветераны Мангистауского энергокомбината, участвовавшие в строительстве, физическом и техническом пуске реакторной установки БН -350.

 Строительство атомной электростанции действительно важно для дальнейшего развития страны и энергетической независимости Казахстана. Но, в первую очередь нас, как граждан, волнует экологическая безопасность населения, окружающей среды. В Мангистау был набран хороший опыт работы в области атомной энергетики. За время работы реакторной установки не было ни аварий, ни серьезных остановок. Поэтому знания и высокая профессиональная квалификация ветеранов и работников этой отрасли закладывают основу энергетического будущего страны, - отметил Акылбек Ахметов, доктор технических наук, специалист по ядерной физике.

В частности, аксакалы задали вопросы о безопасности АЭС для окружающей среды и живущего рядом населения.

 На сегодняшний день в мире работает порядка 400 реакторных установок. Из них насчитывается более 200 атомных станций. В таких крупных странах как Америка, Франция, Китай, Россия, Индия построены реакторы. В Турции строят самую большую атомную станцию. Как специалист по атомной энергетике, я могу сказать, что сегодня атомная станция обеспечивает полную безопасность процессов. Безопасность АЭС гарантируется множеством правил и мер безопасности. Это самозащищённость реакторной установки, многократное дублирование каналов безопасности, постоянный контроль радиационной обстановки, мониторинг состояния оборудования и датчиков, - рассказал директор РУ БН-350 ТОО «МАЭК» Марат Молдагулов.

Также была поднята тема экологического будущего озера Балхаш, где планируют построить атомную электростанцию.

 Мнение, что если на берегу какого-либо водоема строится атомная электростанция или устанавливается атомный энергетический комплекс, то он сразу превращается в радиоактивное озеро, в корне неверно. Приведу в пример: озеро Караколь, которое образовалось за счет сброса охлажденной воды МАЭКом. Сегодня это природный резерват, куда прилетают лебеди, пеликаны, фламинго. Следовательно, есть хорошо сформированная фауна и флора для питания перелетных птиц. Сейчас на современных энергетических комплексах используются охладительные системы - градирни. Прежде чем возле Балхаша построить АЭС, там будут построены соответствующие градирни, через которые будет проходить охлаждение третьего контура. При этом, первый контур охлаждения, который соприкасается непосредственно с тепловыделяющим элементом, работает в замкнутой системе. И там используется специально подготовленная вода. Второй контур, также работающий в замкнутом цикле, забирает тепло с первого контура и подает пар на турбины. Поэтому рядом с озером сохраняется трехступенчатая безопасность, - подчеркнул Марат Молдагулов.

В ходе встречи старейшины города вспомнили влияние работы реакторной установки БН-350 на жизнь и развитие региона, отметив, что тогда не наблюдалось ни дефицита питьевой воды, ни дефицита электроэнергии. Как считают аксакалы, пик роста производственных мощностей пришелся именно на этот период. Тогда уже стало ясно, атомная энергетика – движущая сила производства, и для дальнейшего развития страны нам нужна электроэнергия.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
аэс может и нужна-но вопрос?кто на ней будет работать? где специалисты? что создано за 30лет независимымКазахстаном???
02.10.2024, 18:34
glu-info
glu-info
АЭС стране нужна как воздух, и не одна. Энергосистема вся убита. Не будет электроэнергии уйдем в каменный век.
02.10.2024, 13:09
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