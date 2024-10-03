До референдума по АЭС осталось три дня

В агитационной кампании приняли участие, помимо экспертов, депутатский корпус и парламентские партии практически в полном составе, не считая множества представителей общественности и активистов социальных сетей. Огромный поток разноплановой информации прошел по стране, которой теперь предстоит в оставшиеся дни осмыслить услышанное и прочитанное, заявляет Данияр Ашимбаев, политолог, общественный деятель.

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Сделаем небольшое резюме

Казахстан сталкивается с дефицитом электроэнергии, который не могут покрыть ни программу энергосбережения, ни изношенная традиционная энергосистема, ни разрекламированные ветряная и солнечная энергетика. Мы уже закрываем дефицит огромными поставками электроэнергии из России, еле-еле вытягиваем ремонт и модернизацию существующей генерации. Между тем энергопотребление растет и на бытовом, и на корпоративном уровнях.

Такую дыру можно закрыть (и перекрыть) с помощью атомной генерации, активно развивающейся в большинстве стран мира. От атомной генерации отказалась под давлением "зеленых" только ФРГ, но статистика упорно показывает, что это глупое решение нанесло мощный удар германской экономике.

Риски воздействия атомной энергетики на окружающую среду хорошо изучены и давно отработаны технологически. Тоже касается и рисков природных катастроф (в первую очередь - сейсмических) на сами атомные станции. Тем более, что в Казахстане многие подобные вопросы отработаны на собственной модели в кооперации с иностранными партнерами и МАГАТЭ.

Напомню, что в отличие от других стран для Казахстана атомная энергетика и атомная промышленность - явление не новое. У нас развиты ядерная физика, радиационная экология и медицина, разведка и добыча уранового сырья, производство ядерного топлива. Функционируют исследовательские ядерные реакторы в Алматы и Курчатове. До 1999 г. работала АЭС в Актау.

То есть, с точки зрения потребностей и возможностей строительство и эксплуатация АЭС более чем перспективна.

А вот есть вопросы, которые действительно нуждаются в обдумывании.

Во-первых, определенный уровень мракобесия, особенно у малообразованной части общества, устремленной в архаизацию.

Во-вторых, неверие в собственные силы, в способности государства организовать и запустить столь амбициозный проект. Действительно, многие госпрограммы и нацпроекты сталкивались с коррупцией, неэффективностью, приписками. Что здесь можно сказать? Строительство АЭС будет осуществляться иностранным партнером под надзором казахстанских госорганов и международной инспекции МАГАТЭ. Атомная энергетика - одна из немногих сфер, где у нас есть собственный хороший потенциал и ресурсы, в т.ч. кадровые.

Думаю, что решить такое уравнение Казахстану под силу.