Аким Мангистауской области поздравил свою первую учительницу

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В 1984 году Нурдаулет Игиликулы пошел в школу имени Ы.Алтынсарина Бейнеуского района. Первый руководитель Леля Батымовна, преподававшая акиму области, сегодня на пенсии.

Глава региона поблагодарил учителя за глубокие знания и сознательное воспитание, пожелав ей крепкого здоровья.

Заслуженный работник Республики Казахстан, педагог-ветеран Леля Балова, радующаяся достижениям своих учеников, пожелала Нурдаулету Килыбаю успехов в ответственной работе и благословила его.