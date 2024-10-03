Аким Мангистауской области поздравил свою первую учительницу

Накануне Дня учителя аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил свою первую учительницу Лелю Балову, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.
В 1984 году Нурдаулет Игиликулы пошел в школу имени Ы.Алтынсарина Бейнеуского района. Первый руководитель Леля Батымовна, преподававшая акиму области, сегодня на пенсии.
Глава региона поблагодарил учителя за глубокие знания и сознательное воспитание, пожелав ей крепкого здоровья.
Заслуженный работник Республики Казахстан, педагог-ветеран Леля Балова, радующаяся достижениям своих учеников, пожелала Нурдаулету Килыбаю успехов в ответственной работе и благословила его.
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