С нефтяниками Мангистау обсудили перспективы АЭС

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Члены штаба Раушан Аймурзаева, Ранида Балжанова, Съезбек Карипов и Дуйсен Алибек разъяснили нефтяникам значение референдума. Последних интересовали вопросы безопасности АЭС, влияние её на жизнь населения, они также спрашивали, снизятся ли тарифы на электричество и воду после строительства атомной электростанции.

В свою очередь, члены штаба призвали специалистов отрасли принять активное участие в референдуме, на котором как раз таки и уточняются детали проекта.

В частности, названы возможности модернизированных источников электроэнергии и преимущества атомной электроэнергии.

Альтернативные источники электроэнергии нестабильны, они изменчивы из-за погодных условий. Таким образом, возобновляемые источники энергии играют только альтернативную роль в решении проблемы нехватки энергии. Атомная электростанция - единственный оптимальный способ предотвратить нехватку энергии.Если будет построена АЭС, то будут использоваться реакторы III и III+ звеньев. Указанные реакторы оснащены системой пассивной безопасности с высокой устойчивостью к стихийным бедствиям, техногенным и антропогенным воздействиям. Все это делается для того, чтобы избежать повторения таких катастроф, как Чернобыль и Фукусима. Также работа и безопасность АЭС будут в центре внимания экспертов МАГАТЭ, - пояснили члены штаба.

Они также отметили, что Минэнерго прогнозирует рост уровня потребления электроэнергии в стране к 2035 году.