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03.10.2024, 14:17

Строительство новых АЭС поддержали жители Швейцарии

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Большинство жителей Швейцарии поддерживают строительство новых АЭС, сообщает Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Как передает издание "Атомная энергия 2.0", соцопрос, проведенный 19-22 сентября с участием 19 552 человек, показал, что большинство граждан Швейцарии выступают:

  • за строительство новых атомных электростанций;
  • за отмену существующего запрета на строительство новых АЭС.

Поводом для проведения опроса стало то, что в конце августа правительство Швейцарии объявило, что будет добиваться отмены запрета на строительство новых атомных электростанций, действующего с 1 января 2018 года. Федеральный департамент энергетики и коммуникаций представит поправку к Закону о ядерной энергии до конца 2024 года.

Сами же консультации продлятся до конца марта 2025 года, после чего соответствующие поправки внесут на рассмотрение в парламент.

Сейчас в Швейцарии на трех площадках работают четыре энергоблока АЭС. В общей сложности они обеспечивают около трети производства электроэнергии в стране.

"Для швейцарских АЭС не установлено фиксированного срока завершения эксплуатации, поэтому они могут продолжать эксплуатироваться в случае, если очередная плановая инспекция подтвердит их безопасность", – говорится в публикации.

А 30 сентября в Британии закрылась последняя в стране угольная электростанция.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот пусть у себя и строят, оставляя наследие своим детям.
03.10.2024, 10:39
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот пусть у себя и строят, оставляя наследие своим детям.
03.10.2024, 10:39
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