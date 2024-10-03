АЭС в Казахстане: что говорят эксперты?

Обсуждение строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане является предметом дискуссий среди экспертов, политиков и широкой общественности. На фоне глобального перехода к чистым источникам энергии вопрос о введении атомной энергетики приобретает новую актуальность, особенно в контексте растущих потребностей Казахстана в электроэнергии.

Фото pixabay.com

Приверженцы реализации проекта указывают на несколько ключевых аргументов в пользу строительства АЭС. Атомная энергия может стать значимым решением для диверсификации энергобаланса страны. Казахстан, являясь крупнейшим производителем урана в мире, обладает всеми предпосылками для развития собственной атомной отрасли. Наличие природных ресурсов позволяет стране снизить зависимость от ископаемых видов топлива, таких как уголь и газ, и улучшить экологическую ситуацию за счет сокращения выбросов парниковых газов.

Генеральный директор АО «3-Энергоорталык» Кайрош Онгарбаев, считает, что планируемое строительство АЭС в Казахстане может значительно способствовать диверсификации энергетической безопасности страны, передает интернет-ресурс BaigeNews.kz.

АЭС является стабильным и надежным источником энергии, что позволяет снизить зависимость от традиционных углеводородных ресурсов, таких как нефть и газ. Это также может снизить нагрузку на другие природные ресурсы, способствуя более рациональному использованию водных и угольных запасов. При этом важно, чтобы атомные электростанции работали в гармонии с другими источниками энергии, создавая тем самым гибкую и устойчивую энергетическую систему, – цитирует Онгарбаева корреспондент BaigeNews.kz.

Сторонники возведения объекта в Казахстане указывают на стабильность выработки электроэнергии атомными станциями. В отличие от возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия, которые зависят от природных условий, атомные станции могут обеспечивать бесперебойную подачу энергии. Это особенно важно в условиях роста промышленного производства и увеличения энергопотребления, что требует стабильного и надежного энергоснабжения.

Критики указывают на высокую стоимость строительства и эксплуатации атомной станции. Начальные инвестиции в атомные проекты могут составлять миллиарды долларов, что требует значительных бюджетных затрат и привлечения иностранных инвесторов. Для страны с текущими экономическими вызовами это может стать дополнительной нагрузкой. Некоторые эксперты отмечают, что Казахстану было бы выгоднее инвестировать эти средства в развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, которые имеют меньшие экологические и финансовые риски.

АЭС работает круглый год, а объекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) очень зависят от погоды и времени суток. К примеру, коэффициент использования установленной мощности АЭС – более 90%, у ВИЭ – не более 25-35%. Таким образом, устойчивая способность производства электроэнергии АЭС демонстрирует эффективность и надежность. При этом АЭС не рассматривается как единственное решение всех проблем в энергетической сфере. Но атомная энергетика играет важную роль в обеспечении устойчивого и надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе. АЭС представляют собой ключевой элемент в диверсификации энергетики, что снижает зависимость от импортных источников энергии и обеспечивает стабильность энергоснабжения страны, – цитирует эксперта по атомной энергетике, директора департамента ТОО «Корпорация Казахмыс» Тельмана Шуриева информационно-аналитическое издание «Евразия.Эксперт».

Оппоненты проекта выделяют ряд проблем и рисков, связанных с вводом в эксплуатацию АЭС. Одним из основных аргументов является риск ядерных аварий, который, несмотря на высокие стандарты безопасности современных АЭС, по их мнению, сохраняется. Примером для этого являются катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме, которые оставили долгосрочные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Казахстану, с его экологическими проблемами, связанными с бывшим Семипалатинским ядерным полигоном, особенно важно учитывать такие риски.

Тему потенциальной опасности ядерной энергетики комментирует главный научный сотрудник лаборатории теоретической ядерной физики ИЯФ, доктор физико-математических наук Федор Пеньков в интервью сетевому изданию kazpravda.kz.

В экологически и экономически благополучных Швеции и Швейцарии доля атомной генерации электроэнергии составляет более 20%. В популярных Эмиратах корейцы достраивают атомную электростанцию на 5,6 гигаватта. У наших друзей в Турции Россия запустила первый блок станции «Аккую» на 4,6 гигаватта. Я не говорю уже про Индию или Китай. Очевидно, что народы этих стран, наверное, не желают себе плохого. Ну, и на всякий случай добавлю. По санитарным нормам Казахстана эффективная доза от любой промышленной радиационно опасной установки не может превышать 1 миллизиверт в год. Для профессионально занятых эта доза составляет уже 20 миллизивертов в год. Так вот, один сеанс компьютерной томографии всего тела дает как раз 20 миллизивертов. Суточный поход в горы даст примерно 1 миллизиверт, а перелет на самолете – до 3 миллизивертов. При штатном режиме работы АЭС превышение дозовой нагрузки настолько мало, что не фиксируется приборами, – цитирует Пенькова корреспондент kazpravda.kz.

Важную роль в дискуссии играют также вопросы утилизации ядерных отходов. АЭС генерирует опасные радиоактивные отходы, требующие длительного и безопасного хранения. Для Казахстана это может стать серьезным вызовом, так как создание инфраструктуры для хранения и переработки таких отходов потребует значительных инвестиций и строгого контроля за безопасностью.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане остается открытым. Страна стоит перед выбором: развивать атомную энергетику для решения энергетических проблем или сделать ставку на возобновляемые источники энергии, избегая возможных рисков. Окончательное решение по строительству АЭС будет принято на референдуме, запланированном на 6 октября текущего года, в ходе которого каждый казахстанец, достигший совершеннолетия, сможет выразить свое мнение.