АЭС в Казахстане: что говорят эксперты?

Обсуждение строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане является предметом дискуссий среди экспертов, политиков и широкой общественности. На фоне глобального перехода к чистым источникам энергии вопрос о введении атомной энергетики приобретает новую актуальность, особенно в контексте растущих потребностей Казахстана в электроэнергии.
Приверженцы реализации проекта указывают на несколько ключевых аргументов в пользу строительства АЭС. Атомная энергия может стать значимым решением для диверсификации энергобаланса страны. Казахстан, являясь крупнейшим производителем урана в мире, обладает всеми предпосылками для развития собственной атомной отрасли. Наличие природных ресурсов позволяет стране снизить зависимость от ископаемых видов топлива, таких как уголь и газ, и улучшить экологическую ситуацию за счет сокращения выбросов парниковых газов.
Генеральный директор АО «3-Энергоорталык» Кайрош Онгарбаев, считает, что планируемое строительство АЭС в Казахстане может значительно способствовать диверсификации энергетической безопасности страны, передает интернет-ресурс BaigeNews.kz.
АЭС является стабильным и надежным источником энергии, что позволяет снизить зависимость от традиционных углеводородных ресурсов, таких как нефть и газ. Это также может снизить нагрузку на другие природные ресурсы, способствуя более рациональному использованию водных и угольных запасов. При этом важно, чтобы атомные электростанции работали в гармонии с другими источниками энергии, создавая тем самым гибкую и устойчивую энергетическую систему, – цитирует Онгарбаева корреспондент BaigeNews.kz.
Сторонники возведения объекта в Казахстане указывают на стабильность выработки электроэнергии атомными станциями. В отличие от возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия, которые зависят от природных условий, атомные станции могут обеспечивать бесперебойную подачу энергии. Это особенно важно в условиях роста промышленного производства и увеличения энергопотребления, что требует стабильного и надежного энергоснабжения.
Критики указывают на высокую стоимость строительства и эксплуатации атомной станции. Начальные инвестиции в атомные проекты могут составлять миллиарды долларов, что требует значительных бюджетных затрат и привлечения иностранных инвесторов. Для страны с текущими экономическими вызовами это может стать дополнительной нагрузкой. Некоторые эксперты отмечают, что Казахстану было бы выгоднее инвестировать эти средства в развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, которые имеют меньшие экологические и финансовые риски.
АЭС работает круглый год, а объекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) очень зависят от погоды и времени суток. К примеру, коэффициент использования установленной мощности АЭС – более 90%, у ВИЭ – не более 25-35%. Таким образом, устойчивая способность производства электроэнергии АЭС демонстрирует эффективность и надежность. При этом АЭС не рассматривается как единственное решение всех проблем в энергетической сфере. Но атомная энергетика играет важную роль в обеспечении устойчивого и надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе. АЭС представляют собой ключевой элемент в диверсификации энергетики, что снижает зависимость от импортных источников энергии и обеспечивает стабильность энергоснабжения страны, – цитирует эксперта по атомной энергетике, директора департамента ТОО «Корпорация Казахмыс» Тельмана Шуриева информационно-аналитическое издание «Евразия.Эксперт».
Оппоненты проекта выделяют ряд проблем и рисков, связанных с вводом в эксплуатацию АЭС. Одним из основных аргументов является риск ядерных аварий, который, несмотря на высокие стандарты безопасности современных АЭС, по их мнению, сохраняется. Примером для этого являются катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме, которые оставили долгосрочные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Казахстану, с его экологическими проблемами, связанными с бывшим Семипалатинским ядерным полигоном, особенно важно учитывать такие риски.
Тему потенциальной опасности ядерной энергетики комментирует главный научный сотрудник лаборатории теоретической ядерной физики ИЯФ, доктор физико-математических наук Федор Пеньков в интервью сетевому изданию kazpravda.kz.
В экологически и экономически благополучных Швеции и Швейцарии доля атомной генерации электроэнергии составляет более 20%. В популярных Эмиратах корейцы достраивают атомную электростанцию на 5,6 гигаватта. У наших друзей в Турции Россия запустила первый блок станции «Аккую» на 4,6 гигаватта. Я не говорю уже про Индию или Китай. Очевидно, что народы этих стран, наверное, не желают себе плохого. Ну, и на всякий случай добавлю. По санитарным нормам Казахстана эффективная доза от любой промышленной радиационно опасной установки не может превышать 1 миллизиверт в год. Для профессионально занятых эта доза составляет уже 20 миллизивертов в год. Так вот, один сеанс компьютерной томографии всего тела дает как раз 20 миллизивертов. Суточный поход в горы даст примерно 1 миллизиверт, а перелет на самолете – до 3 миллизивертов. При штатном режиме работы АЭС превышение дозовой нагрузки настолько мало, что не фиксируется приборами, – цитирует Пенькова корреспондент kazpravda.kz.
Важную роль в дискуссии играют также вопросы утилизации ядерных отходов. АЭС генерирует опасные радиоактивные отходы, требующие длительного и безопасного хранения. Для Казахстана это может стать серьезным вызовом, так как создание инфраструктуры для хранения и переработки таких отходов потребует значительных инвестиций и строгого контроля за безопасностью.
Вопрос строительства АЭС в Казахстане остается открытым. Страна стоит перед выбором: развивать атомную энергетику для решения энергетических проблем или сделать ставку на возобновляемые источники энергии, избегая возможных рисков. Окончательное решение по строительству АЭС будет принято на референдуме, запланированном на 6 октября текущего года, в ходе которого каждый казахстанец, достигший совершеннолетия, сможет выразить свое мнение.
Ни в коей мере не хочу никого агитировать. Отвечу как ученый: в Казахстане уже сейчас наблюдается дефицит выработки электроэнергии – порядка 1,3 гигаватта. А дальше, по прогнозам Министерства энергетики РК, все будет идти по нарастающей, и к 2029 году дефицит составит уже более трех гигаватт. Причем, это без учета роста числа электромобилей или необходимости создания благоприятной базы для внешних инвестиций в нашу промышленность. Гидроресурсы у нас небольшие, и задачу роста генерации электроэнергии они решить не смогут. Угольные станции, в принципе, с такой задачей справились бы, но они страшные загрязнители окружающей среды серой, мышьяком и даже, не удивляйтесь, ураном и его «дочками». Кроме того, мировая «зеленая общественность» накладывает такие большие штрафы на выбросы СО2, что цена единицы электроэнергии угольных станций очень быстро превысит стоимость электроэнергии на самых дешевых ветряных станциях. Газовые же тепловые станции в настоящее время производят очень дорогую электроэнергию. Так, цена на газ сегодня составляет 3,6 цента за кВт/ч. С учетом КПД тепловых станций и доли стоимости газа в производстве электроэнергии 1 кВт/ч уже будет стоить 15,4 цента. Это только сама генерация. Добавьте к ней коэффициенты рентабельности и цену за транспортировку и распределение и получите за 1 кВт/ч более 25 центов. Этот уровень цен на электроэнергию и объясняет, почему из Германии сегодня «бежит» тяжелая промышленность. Нам такой подход явно не подходит. Солнечная и ветряная энергетики не только создают проблемы в сети из-за переменной мощности и малой доли использования установленных мощностей, но и являются настолько дорогими, что требуют дотаций от других отраслей промышленности. У нас их дотировать некому, – приводит мнение доктора физико-математических наук Федора Пенькова корреспондент kazpravda.kz.
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