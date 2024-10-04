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04.10.2024, 14:51

Мы были горды и счастливы: ветеран МАЭКа о запуске реактора и перспективах АЭС

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Воспоминаниями о первом в мире ядерном реакторе поделился ветеран МАЭКа, обладатель Почётной грамоты за производственные достижения и безупречный труд Юрий Сюваткин. Он рассказал, почему не нужно бояться АЭС, передаёт Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Реактор на быстрых нейтронах БН-350 был введен в эксплуатацию 16 июля 1973 года, вспоминает ветеран. В июле 1993 года закончился проектный срок его службы. После этого работу реактора ежегодно продлевали на основе анализа фактического состояния основного оборудования и систем. 

Юрий Сюваткин отмечает, что реактор сыграл неоценимую роль в развитии атомной энергетики Казахстана и мира, и он  чувствует свою причастность к этому уникальному историческому событию.

Помню как производили комплекс работ по подготовке к проведению физического и энергетического пусков реактора БН-350. 28 ноября 1972 года была зарегистрирована цепная реакция, а на следующий день был осуществлен официальный физический пуск реактора. В тот день мы сдавали смену. Всё подготовили, проверили - температура, давление, расход - всё в норме. Запустили, - вспоминает Юрий Сюваткин. 

.А 16 июля 1973 года реактор был введён в эксплуатацию,  произведён энергопуск. 

Мы были тогда несказанно счастливы и горды. Горды тем, что первый в мире ядерный реактор запущен в нашей стране. Мы понимали и осознавали значимость этого события. Именно наша страна в те годы стала первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях, что открыло большие возможности в плане  социально‑экономического развития регионов и других сфер. И сейчас я доволен, что отработал на ядерном реакторе 43 года, и ни дня не жалел об этом, - делится ветеран.

Юрий Сюваткин также отмечает, что реакторы на быстрых нейтронах обладают рядом достоинств с точки зрения безопасности. И это подтверждается тем, что за все время работы и эксплуатации БН-350 не было ни одного ядерно опасного инцидента. 

Меры безопасности были самые жесткие, работал дозимитрический контроль. Если в плане облучения и были отклонения, то самые минимальные, и в этой ситуации информация заносилась в оперативный журнал, - пояснил ветеран отрасли. 

Он считает правильным решение строить АЭС в Казахстане. 

Это нужно было делать лет 15 назад, было бы значительно проще. Сейчас дороже будет, но не надо бояться - затраты окупятся. И хочу обратиться к народу, простым людям - не бойтесь радиации,  для исключения таких моментов всё предусмотрено. Атомный реактор будет тихонько себе работать. Уверен,  что АЭС - один из самых безопасных для экологии способов добывать электричество, - заключил Юрий Сюваткин.

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