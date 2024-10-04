Мы были горды и счастливы: ветеран МАЭКа о запуске реактора и перспективах АЭС

Воспоминаниями о первом в мире ядерном реакторе поделился ветеран МАЭКа, обладатель Почётной грамоты за производственные достижения и безупречный труд Юрий Сюваткин. Он рассказал, почему не нужно бояться АЭС, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Реактор на быстрых нейтронах БН-350 был введен в эксплуатацию 16 июля 1973 года, вспоминает ветеран. В июле 1993 года закончился проектный срок его службы. После этого работу реактора ежегодно продлевали на основе анализа фактического состояния основного оборудования и систем.

Юрий Сюваткин отмечает, что реактор сыграл неоценимую роль в развитии атомной энергетики Казахстана и мира, и он чувствует свою причастность к этому уникальному историческому событию.

Помню как производили комплекс работ по подготовке к проведению физического и энергетического пусков реактора БН-350. 28 ноября 1972 года была зарегистрирована цепная реакция, а на следующий день был осуществлен официальный физический пуск реактора. В тот день мы сдавали смену. Всё подготовили, проверили - температура, давление, расход - всё в норме. Запустили, - вспоминает Юрий Сюваткин.

.А 16 июля 1973 года реактор был введён в эксплуатацию, произведён энергопуск.

Мы были тогда несказанно счастливы и горды. Горды тем, что первый в мире ядерный реактор запущен в нашей стране. Мы понимали и осознавали значимость этого события. Именно наша страна в те годы стала первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях, что открыло большие возможности в плане социально‑экономического развития регионов и других сфер. И сейчас я доволен, что отработал на ядерном реакторе 43 года, и ни дня не жалел об этом, - делится ветеран.

Юрий Сюваткин также отмечает, что реакторы на быстрых нейтронах обладают рядом достоинств с точки зрения безопасности. И это подтверждается тем, что за все время работы и эксплуатации БН-350 не было ни одного ядерно опасного инцидента.

Меры безопасности были самые жесткие, работал дозимитрический контроль. Если в плане облучения и были отклонения, то самые минимальные, и в этой ситуации информация заносилась в оперативный журнал, - пояснил ветеран отрасли.

Он считает правильным решение строить АЭС в Казахстане.