Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев: АЭС - самая чистая электроэнергия

Человечество всегда искало самую дешевое электричество. Сейчас в первую очередь нужен экологически чистый источник энергии. Кроме того, в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии, и он будет расти как минимум на 3% в год. Я не против использования солнечной энергии и энергии ветра. Тем не менее, необходима и АЭС, обеспечивающая бесперебойное электроснабжение, - говорит Саябек Сахиев.

Он считает, что у Казахстана большой потенциал в этой сфере.

На базе Института ядерной физики с 1967 года функционирует водо-водяная двухконтурная атомная станция. А по правилам МАГАТЭ, требования как к атомной электростанции, так и к исследовательскому реактору одинаковы. То есть, в Алматы уже 57 лет работает атомная электростанция мощностью 6 Мегаватт. Здесь есть ученые, инженеры и персонал. Поэтому говорить, что кадров нет - неправильно. Что касается безопасности, то первая из двухконтурных атомных электростанций была построена в США в 1957 году. Сейчас более 200 из 415 реакторов являются водо-водяными двухконтурными атомными электростанциями. Все они работают в штатном режиме в течение 67 лет. Аварий не происходило. Это своего рода беспрецедентная атомная электростанция в мире. Если строительство АЭС будет поддержано на референдуме, то именно эта АЭС обеспечит безопасность и самую чистую электроэнергию, - говорит Саябек Сахиев.