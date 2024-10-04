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04.10.2024, 14:54

Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев: АЭС - самая чистая электроэнергия

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Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев посетил Мангистаускую область. Он ответил на вопросы по АЭС, волнующие жителей. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Человечество всегда  искало самую дешевое электричество. Сейчас в первую очередь нужен экологически чистый источник энергии. Кроме того, в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии, и он будет расти как минимум на 3% в год.  Я не против использования солнечной энергии и энергии ветра. Тем не менее, необходима и АЭС, обеспечивающая бесперебойное электроснабжение, - говорит Саябек Сахиев.

Он считает, что у Казахстана большой потенциал в этой сфере. 

 На базе Института ядерной физики с 1967 года функционирует водо-водяная двухконтурная атомная станция. А по правилам  МАГАТЭ,  требования как к атомной электростанции, так и к исследовательскому реактору одинаковы. То есть, в Алматы уже 57 лет работает атомная электростанция мощностью 6 Мегаватт. Здесь есть ученые, инженеры и персонал. Поэтому говорить, что кадров нет - неправильно. Что касается безопасности, то первая из двухконтурных атомных электростанций была построена в США в 1957 году. Сейчас более 200 из 415 реакторов являются водо-водяными двухконтурными атомными электростанциями. Все они работают в штатном режиме в течение 67 лет. Аварий  не происходило. Это своего рода беспрецедентная атомная электростанция в мире. Если строительство АЭС будет поддержано на референдуме, то именно эта АЭС обеспечит безопасность и самую чистую электроэнергию, - говорит Саябек Сахиев.

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