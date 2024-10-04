АЭС в Казахстане: как опыт мирового сообщества может повлиять на развитие ядерной энергетики страны?

Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане является стратегическим шагом в энергетической политике страны. Казахстан обладает огромными запасами урана и является крупнейшим его экспортером в мире. В этом контексте собственная АЭС может позволить Казахстану укрепить свою энергетическую безопасность, снизить зависимость от ископаемых источников энергии и способствовать снижению выбросов углекислого газа. Однако для анализа перспектив строительства АЭС в Казахстане важно провести сравнительный анализ с другими странами, которые уже имеют опыт в данной сфере.

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Казахстан рассматривает возможность строительства АЭС с середины 1990-х годов прошлого века. Разговоры о необходимости создания атомной станции активизировались в последние годы в связи с глобальной энергетической трансформацией и борьбой с изменением климата. Недостаточный объем собственных технологий и опыта в строительстве и эксплуатации АЭС создает необходимость развивать ядерную энергетику в стране при содействии потенциальных поставщиков и технологических партнеров, таких как Южная Корея, Россия, Франция и Китай.

Если обратиться к мировому опыту, нужно констатировать, что около 17% производства электроэнергии в мире принадлежит АЭС. Отрасль также занимает третье место после угольной энергетики и гидроэнергетики. Наибольшее распространение АЭС имеют в США, в эксплуатации страны находится сегодня свыше 100 энергоблоков общей мощностью до 100 ГВт, но лидером в области атомной энергетики в мире является Франция, которая использует 58 энергоблоков, производящих около 75% всей атомной энергии мира. В целом же на сегодняшний день мировая атомная энергетика включает в себя 440 атомных реакторов, которые расположены в 31 стране мира и суммарно производят около 370 ГВт электроэнергии, констатируют эксперты.

Мировым лидером по доле АЭС в национальном производстве электроэнергии является Франция. Атомная энергетика в этой стране развивается планомерно и устойчиво. Здесь эксплуатируются 59 атомных энергоблоков суммарной электрической мощностью около 70 ГВт, которые вырабатывают 78% всей электроэнергии страны. В конце 1997 года во Франции введен в эксплуатацию реакторный энергоблок с водой под давлением (PWR) электрической мощностью 1450 МВт, который относится к третьему поколению реакторных установок повышенной безопасности. В 2007 году начато сооружение нового, третьего по счету энергоблока мощностью 1600 МВт на атомной станции вблизи города Фламанвиль, – информирует официальный сайт «Атомэнергомаш».



Опыт Франции может быть полезен Казахстану в плане создания долгосрочной стратегии развития атомной энергетики, включающей развитие собственного научно-технического потенциала и подготовку кадров. В Японии эксплуатируются 55 ядерных энергоблоков, которые производят в стране 34% электрической энергии, и еще один строится. Причем в 1991 году их было 41, то есть за последние годы построено 14 новых энергоблоков. К 2016 году планируется доведение доли «атомного» электричества до 40%. Необходимо отметить, что все АЭС в Японии размещаются на морском побережье в сейсмически активных районах.

В Швеции доля выработки энергии на 10 энергоблоках составляет около 45% в общем национальном производстве электроэнергии. На территории Германии действуют 17 ядерных энергоблоков, и доля вырабатываемой на АЭС электроэнергии составляет более 30%.

Самый большой в мире парк АЭС принадлежит США. Находящиеся в эксплуатации 103 энергоблока суммарной мощностью почти 100 ГВт обеспечивают производство почти 20% всей электроэнергии страны. Южная Корея успешно развивает свою атомную энергетику с середины XX века, став одной из ведущих стран в этой области. Южная Корея построила свою атомную промышленность на основе локализации технологий и накопления собственного опыта в строительстве и эксплуатации АЭС. Эта страна не только удовлетворяет свои внутренние энергетические потребности, но и активно экспортирует атомные технологии, как, например, проект АЭС в Объединенных Арабских Эмиратах.



В Объединенных Арабских Эмиратах ключевым элементом становления атомной программы стало создание Федерального управления по ядерному регулированию (FANR) в 2009 году. Этот орган был создан в рамках программы по диверсификации энергоснабжения страны и обеспечения экономического роста при соблюдении высоких стандартов безопасности и нераспространения. FANR разработало комплексную систему лицензирования и инспектирования ядерных объектов, а также установило нормативные требования для атомной энергетики… На сегодняшний день ОАЭ построили и ввели в эксплуатацию первую АЭС – Барака, с 4 энергоблоками на базе реакторов APR-1400, и планируют продолжать расширение атомных мощностей, а также укреплять свою роль на международной арене в области атомной энергетики, – цитирует председателя Ассоциации развития атомной индустрии Алдияра Токтарова информационный портал Kapital.kz.



Еще один важный пример – Китай, который активно развивает атомную энергетику, сочетая использование собственных технологий с внедрением иностранных разработок. Китайская модель показывает, как можно сочетать импорт технологий с локализацией производства. Казахстан, учитывая опыт Китая, может стремиться к созданию национальной атомной индустрии через сотрудничество с ведущими мировыми игроками, одновременно развивая собственные компетенции.

Сегодня Казахстан, планирующий развивать атомную энергетику, сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, стране необходимо разработать долгосрочную стратегию, которая учитывает не только технические и экономические аспекты, но и экологические и социальные последствия. Во-вторых, важно избежать чрезмерной зависимости от иностранных технологий и стремиться к развитию собственной научной базы, как это сделали Южная Корея и Франция. Наконец, Казахстан должен учитывать глобальные тренды и опыт стран, таких как Германия, где акцент смещается в сторону возобновляемых источников энергии, что может стать альтернативой атомной энергетике в будущем.

Строительство АЭС в Казахстане может стать важным шагом к обеспечению энергетической независимости и сокращению углеродного следа, однако это решение требует всестороннего анализа и учета опыта других стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» 1 сентября заявил о необходимости продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по строительству АЭС, предложив вынести этот вопрос на голосование. Окончательное решение по строительству АЭС в Казахстане будет принято на общенациональном референдуме, который намечен на 6 октября текущего года.