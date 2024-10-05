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05.10.2024, 09:34

В Мангистау отпраздновали «Шопандар тойы»

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Вчера, 4 октября, на территории села Сай-Отес Мангистауского района состоялся «Шопандар тойы», праздник работников, чтящих национальное  ремесло и продолжающих традиции страны.  Цель возрожденного на полуострове праздника – достойно оценить труд животноводов и повысить их статус.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Хасым Иткусов, работники сферы сельского хозяйства, трудящихся в разных уголках области, ветераны отрасли и жители села.

На высоком уровне организованном мероприятии прославляли национальные ценности, а образцы казахского искусства радовали собравшимся гостей. Были установлены белоснежные юрты, проведена выставка сельскохозяйственной продукции и национальной одежды. На празднике люди наблюдали за состязаниями по казахской борьбе, поднятию гирь, барана и быка, армрестлинг, а также за  «Аламан байге» и «Тай байге».

Директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Хасым Иткусов, прибывший из Астаны, поздравил собравшихся с праздником и отметил важную роль животноводства в экономике Мангистауской области.

Аким области Нурдаулет Килыбай выразил благодарность ветеранам села, много лет проработавшие в сфере животноводства и внесшие большой вклад в развитие отрасли, специалистам отрасли.

-Продолжающие нашу древнюю профессию ағалар! Мангистауская область пережила немало периодов в сфере животноводства. В советское время мы развивались как колхоз и совхоз, преодолели трудности в годы независимости. Засуха, случившаяся 2-3 года назад, отразилась на наших животноводах, но вы сумели все это преодолеть. Поголовье крупного рогатого скота в регионе увеличилось почти на два процента. Это благодаря вашему упорному труду. Все мы знаем, что в Мангистау животноводство развивается с большими трудностями. Субсидии и помощь предоставляются государством, но есть еще нерешенные вопросы. Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил труд крестьян и поручил повысить их статус. Сегодняшний День чабана – тому подтверждение. В моем понимании шопандар тойы – это второе значимое мероприятие в Мангистауской области после священного Амал мейрамы. Мы планируем продолжать проводить праздник в традиционном ключе, - рассказал Нурдаулет Килыбай.

По случаю праздника специалисты отрасли были награждены знаком «Ветеран труда» Министра сельского хозяйства Республики Казахстан, знаком «Отличник сельского хозяйства», грамотами «Құрмет», а также благодарственными грамотами акима области.

По итогам мероприятия победители республиканских игр и конкурсов были награждены дипломами, денежными и специальными призами. Автомобиль был подарен наезднику из Жетыбая, занявшему первое место на «Аламан байге».

Праздничный вечер продолжился концертной программой артистов региона.

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