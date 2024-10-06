В Актау на избирательных участках организована продовольственная ярмарка

В ярмарке принимают участие около 50 местных предпринимателей. На мероприятии представлены хлебобулочные изделия, молочная продукция, фрукты, свежие овощи, сухофрукты и горячий кофе по ценам ниже рыночной, сообщает пресс-служба акимата города.
Стоимость всех товаров, представленных на ярмарке, ниже рыночной. Горожане смогут не только проголосовать, но и приобрести необходимые товары по выгодным ценам, - рассказал специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Актау Заманбек Онгарбаев.
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