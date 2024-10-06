В Актау на избирательных участках организована продовольственная ярмарка

Стоимость всех товаров, представленных на ярмарке, ниже рыночной. Горожане смогут не только проголосовать, но и приобрести необходимые товары по выгодным ценам, - рассказал специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Актау Заманбек Онгарбаев.