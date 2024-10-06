На референдуме проголосовали военнослужащие в/ч №3502 Национальной гвардии РК

Не остались в стороне от важного события и военнослужащие воинской части № 3502 в Актау.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Сопровождавший их заместитель начальника управления по воспитанию и социально-правовой работе подполковник Нуржан Ибраев рассказал, что молодые солдаты приняли участие в политической кампании.

Среди них есть военнослужащие, которые впервые воспользовались своим правом волеизъявления.

Солдату Куанышу Алгашбеку, прибывшему на службу из Туркестанской области, недавно исполнилось 18 лет.

Я впервые голосую. Думаю, что участие в референдуме – обязанность каждого гражданина. Считаю для себя важным шагом выразить свою позицию как гражданина и проголосовать на сегодняшнем референдуме за будущее Казахстана, - сказал он.

Все рядовые, исполняющие свой долг перед Родиной, пришли строем и проголосовали на избирательном участке № 38, расположенном в воинской части №6656.