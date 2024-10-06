В Актау возле избирательных участков в библиотеке им. К.Сыдыйикова проходит продовольственная ярмарка

Возле избирательных участков в Мангистауской областной универсальной библиотеке имени К.Сыдыйикова была организована продовольственная ярмарка.
В сегодняшней продовольственной ярмарке приняли участие 5 предпринимателей. На ярмарке были представлены хлебобулочные изделия, молочная продукция, фрукты, свежие овощи и сухофрукты.
Цена любого товара, продаваемого на ярмарке, ниже рыночной. Жители города смогут не только сделать свой выбор, но и приобрести на ярмарке необходимые товары, - рассказал специалист управления предпринимательства и сельского хозяйства города Актау Заманбек Онгарбаев.
Жители города, принявшие участие в голосовании на всенародном референдуме, купили на продовольственной ярмарке необходимые продукты и выразили благодарность за ее организацию.
Конечно, цены здесь ниже, чем в торговых центрах. Есть сухофрукты, которые мне нравятся, и различные виды натурального меда. Поэтому я с удовольствием купила домой необходимые продукты, - рассказала жительница Актау, пришедшая проголосовать.
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