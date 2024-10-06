Образцовая семья Ержановых сделала свой выбор

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Сегодня мы с мужем пришли на участок и проголосовали, потому что референдум является важной политической кампанией нашей страны. Граждане это прекрасно понимают, приходят на участок и, думаю, делают правильный выбор, - сказала Гульзира Есетова

Бакытжан Ержанов работает на Каламкасе в нефтегазодобывающей компании. Он уважаемый и почетный работник. А Гульзира Есетова – старший преподаватель кафедры «Международные отношения и туризм» факультета «Туризм и языки» Университета им. Ш. Есенова. Кроме того, она является председателем Совета матерей города Актау и активно участвует в общественной жизни региона. Чета Ержановых, состоящая в браке 28 лет, воспитала троих сыновей и одну дочь, сегодня у них четверо внуков. Недавно семья была удостоена награды в одной из номинаций областного конкурса «Счастливая семья».