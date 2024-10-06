Нефтяники активно участвуют в голосовании

Дорогие соотечественники, уважаемые коллеги!

Сегодня в стране проходит референдум. Участие в важном республиканском мероприятии – гражданский долг каждого из нас. В независимом государстве каждый имеет право сделать свой выбор. Я его сделал. Приглашаю вас принять активное участие в референдуме и проголосовать, - сказал он.