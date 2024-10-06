Нефтяники активно участвуют в голосовании

Сегодня в Мангистауской области начали работу 250 избирательных участков. Генеральный директор ТОО «Oil Construction Company» Нурбол Дилмаганбет сделал свой выбор на избирательном участке № 263 города Актау.
Дорогие соотечественники, уважаемые коллеги!
Сегодня в стране проходит референдум. Участие в важном республиканском мероприятии – гражданский долг каждого из нас. В независимом государстве каждый имеет право сделать свой выбор. Я его сделал. Приглашаю вас принять активное участие в референдуме и проголосовать, - сказал он.
В целом, порядка 400 работников компании имеют право волеизъявления.
Комментарии0 комментарий(ев)