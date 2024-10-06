Свой голос на референдуме отдал директор реактора БН-350 Марат Молдагулов

Сегодня 6 октября проходит референдум о поддержке атомной электростанции в Республике Казахстан. Я отдал свой голос на участке №28, который находится в 17 школе. Уверен, что народ Казахстана проявит свою гражданскую позицию и проголосует за будущее развития науки и техники нашей страны, - говорит Марат Молдагулов.