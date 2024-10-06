Свой голос на референдуме отдал директор реактора БН-350 Марат Молдагулов

В Актау на участке № 28 Марат Молдагулов сделал свой выбор.
Сегодня 6 октября проходит референдум о поддержке атомной электростанции в Республике Казахстан. Я отдал свой голос на участке №28, который находится в 17 школе. Уверен, что народ Казахстана проявит свою гражданскую позицию и проголосует за будущее развития науки и техники нашей страны, - говорит Марат Молдагулов.
Отметим, что на участке референдума №28 право голоса имеют 1664 человека. С 7:00 до 10:00 проголосовало 68 человек.
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