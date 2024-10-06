Молодая невестка из Таиланда вместе с супругом приняла участие в референдуме

Суфафон Хонгчетхем из Таиланда, вышедшая замуж в Мангистау, сопровождала мужа и свекровь на избирательный участок №247 в Актау.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

23-летняя молодая невестка не смогла принять участие в голосовании, поскольку еще не успела получить гражданство Казахстана. На участок она пришла, чтобы поддержать своего мужа Мираса Арслана.

Сегодня важный день для всей страны. Я также сделал свой выбор ради будущего государства. Мы пришли пораньше, чтобы моя жена могла посмотреть, как проходят выборы в Казахстане. Приглашаю всех своих соотечественников принять участие в референдуме, - сказал Мирас Арслан.

Суфафон Хонгчетхем в Мангистау приехала в апреле этого года. Житель Актау по имени Мирас, учившийся за границей, привез красавицу-невесту из Таиланда. Свадьба нашего земляка с девушкой из другой страны в Казнете вызвала бурное обсуждение.

Молодая невестка рассказывает, что ее очень интересуют традиции и национальная кухня казахского народа. По ее мнению, казахская национальная одежда и кухня, взаимодействие казахстанцев заслуживают изучения.

В будущем Казахстан станет мировым достоянием и удивит туристов из четырех уголков мира. Все узнают больше о Казахстане. Потому что и казахские традиции, и образ жизни, и природа страны очаровывают всех, - говорит Хонгчетхем.

Свекровь Гульсим говорит, что сейчас невестка, хотя и не может свободно говорить по-казахски, быстро выучила обычаи. По словам мужа Мираса, Суфафон из Таиланда нравится в Мангистау всё, но она еще не привыкла к пыли и ветру.

Молодая невестка взяла казахское имя Инжу. Оно ей очень нравится. Инжу, как и все молодые девушки, интересуется женским макияжем и укладкой волос.