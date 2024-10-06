Аниматоры, аквагрим и фотокиоск: в Мангистау в день референдума организованы развлекательные мероприятия

В Мангистауской области в день референдума на избирательных участках организованы развлекательные мероприятия для детей, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Сегодня очень важный исторический день для нашей страны. В истории независимой республики жители делают свой выбор по строительству АЭС. Сегодня я взял с собой своего 6-летнего ребенка. Игры, организованные на открытом воздухе стали радостными для него, не отвлекают нас от ответственной кампании и дают возможность сделать свободный выбор, -говорит одна из жительниц Актау.

Развлекательная программа дарит избирателям хорошее настроение во время политической кампании. Аниматоры танцуют с малышами, красочными красками украшают лица малышей.

Интерес избирателей вызвали фотокиоски, установленные на избирательных участках в Актау. Горожане, пришедшие сделать свой выбор в исторический день, могут сфотографироваться на память о знаменательной дате.

Разнообразные игры и творческие конкурсы помогут детям, пришедшими со взрослыми на участки, с радостью вспоминать этот знаменательный день.

Следует отметить, что развлекательная программа, которая проводится в день политической кампании, является гражданской инициативой индивидуальных предпринимателей. Они намерены способствовать проведению референдума на высоком уровне, который укрепит доверие населения к завтрашнему дню страны.