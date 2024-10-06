Актауский волонтер проголосовал вместе с семьей

Глава семьи Даулет Белек вместе со своей супругой Альфией Жубановой сделали свой выбор на избирательном участке. Даулет Белек, имеющий опыт участия в нескольких выборах, отметил: «Я считаю своим долгом принять решение и внести вклад в столь значимое событие, не пренебрегая сегодняшними выборами».

Мы стараемся не отставать от участия в политических процессах, потому что это наш гражданский долг. Сегодня мы с семьей пришли и проголосовали. Настроение отличное. Пусть наши дети живут в благополучии!, - сказал Даулет Белек.