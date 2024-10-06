Жители Бейнеу приходят голосовать семьями

Сегодняшний референдум – это не только голосование по важному вопросу, но и проявление новой политической культуры, в которой объединены все группы общества. Окончательное решение должны принять сами граждане. Это основная позиция Президента. Этот референдум является ярким тому подтверждением. Мы должны голосовать и внести свой вклад в светлое будущее Казахстана, - сказал Туралы Жолышов.