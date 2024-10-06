Победители регионального конкурса «Мерейлы Отбасы» – семья Хасановых сделала свой выбор на референдуме

Сегодня семья Хасановых проголосовала на участке референдума №147, расположенном в селе Курык Каракиянского района.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Как гражданин Республики Казахстан я сегодня сделал свой выбор. Я призываю всех моих соотечественников хорошо подумать и принять участие в этом важном дне, - сказал Гасанов Нурлан.

Семья Хасановых – династия врачей. Она стала обладателем 3 места в конкурсе на областном уровне «Мерейлы отбасы».

Счастливая семья не пропустила важный день и проголосовала за будущее страны.