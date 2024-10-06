В Актау на референдуме проголосовала образцовая династия Нукеновых

В Мангистауской области на всенародном референдуме семья Нукеновых приняла активное участие в референдуме.
Глава семьи Даут Нукенов и его супруга Куланда Асылбаева приняли участие в политической кампании на избирательном участке в IT-школе-гимназии.
Для голосования мы приехали с семьей пораньше. Энергетический комплекс страны переживает тенденции модернизации, мы движемся к новому витку развития, поэтому важно сделать свой выбор в отношении важного вопроса на государственном уровне, - сказал Даут Нукенов.
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