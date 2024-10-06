В Актау на референдуме проголосовала образцовая династия Нукеновых

В Мангистауской области на всенародном референдуме семья Нукеновых приняла активное участие в референдуме.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Глава семьи Даут Нукенов и его супруга Куланда Асылбаева приняли участие в политической кампании на избирательном участке в IT-школе-гимназии.