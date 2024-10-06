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06.10.2024, 13:28

Руководитель фонда «Kazakhstan Active Rehabilitation» сделал свой выбор

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Руководитель общественного фонда «Kazakhstan Active Rehabilitation», активист Мангистауской области Руслан Гайбатов принял участие в голосовании на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Инватакси, осуществляющее бесплатную перевозку лиц с инвалидностью, доставило его вместе с семьей на участок №254, где с утра играет музыка и расположилась ярмарка.

Руслан Гайбатов родился и вырос в Жанаозене. В настоящее время проживает в Актау. Имеет инвалидность I группы. Являясь активистом региона, руководителем общественного фонда «Kazakhstan Active Rehabilitation», занимается такими вопросами, как поддержка лиц с инвалидностью, создание для них доступной среды, экология, озеленение и т.д.

Первые выборы Руслана Гайбатова прошли в мангистауской областной больнице в 2003 году. По причине полученной травмы явиться на выборы он не смог. В связи с этим представители избирательной комиссии пришли в больницу с переносной урной, чтобы активист смог отдать свой голос.

По словам Руслана Гайбатова, в рамках текущего голосования представители участка №254 также предложили ему свою помощь для беспрепятственного участия в референдуме. Но нашему герою она не понадобилась, так как никаких трудностей он сейчас не испытывает. После того, как Руслан опустил бюллетень в урну, председатель участка вручила активисту памятный подарок.

Я считаю, что любого рода голосования, касающиеся Республики Казахстан, – очень важны! Более того, стараюсь всегда принимать непосредственное участие в общественно-политической жизни страны. В этот раз мы также вместе с супругой приехали на участок и внесли свой вклад в это важное для Казахстана дело. Мы должны думать не только о личном – внутреннем, но и о глобальном – внешнем, анализировать, как все это отразится на нашей республике. Ведь именно, от нас зависит светлое будущее потомков и страны, в целом. Поэтому я сделал свой выбор!, - отметил Руслан Гайбатов.

По словам председателя участка №254 Зауреш Куразовой, на участке зарегистрировано 2433 избирателя, из которых один обслуживается на дому. Среди них также зарегистрировано 52 восемнадцатилетних избирателя, которые голосуют впервые. Самому взрослому избирателю на участке 87 лет. Кроме того, на территории участка работают три наблюдателя.

По состоянию на 11:00 утра, участок №254 посетили около восьмидесяти человек, чтобы выразить свое мнение по вопросу строительства атомной электростанции.

Отметим, что это четвертый референдум в истории независимого Казахстана.

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