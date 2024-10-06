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06.10.2024, 13:40

В Мангистау солдаты-срочники сделали свой выбор

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Солдаты срочной службы выразили свою позицию по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Сегодня, 6 октября, в ходе всеказахстанского референдума по всей стране открыли свои двери избирательные участки. Один из них – №38 на территории воинской части №6656 Национальной гвардии РК.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Заместитель командира воинской части №6656 по воспитательной и социально-правовой работе и председатель участка №38 подполковник Аслан Нургазиев рассказал, что участок открылся в 06:00 часов и молодые солдаты исполнили свой гражданский долг, опустив в урну бюллетень. 

Военнослужащие срочной службы активно участвуют голосовании, осознавая и понимая роль и место молодого поколения в будущем страны. Среди наших солдат есть и те, кто впервые участвует в такого рода мероприятии. Сегодня день, когда каждый гражданин может принять участие в определении курса независимого государства, выразив свое мнение, - сказал Аслан Нургазиев. 

Военнослужащий срочной службы рядовой 23-летний Даурен Гумаров прибыл служить в Мангистау из Западно-Казахстанской области. После окончания срочной службы планирует посвятить себя учительству.

Как и тысячи моих соотечественников, пришел выразить свою гражданскую позицию по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Я считаю, что это долг каждого казахстанца – принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, в которой мы живем, - сказал Даурен Гумаров.

Еще один солдат срочной службы – рядовой 20-летний Куаныш Толеулиев родом из Актюбинской области. Служить он пошел после окончания колледжа по специальности «педагог начальных классов». После возвращения домой планирует продолжить обучение уже в институте по этой же специальности и также стать преподавателем.

Я принял участие в референдуме, потому что думаю о будущем для следующих поколений, своих будущих детей. Как человек, который планирует заниматься просвещением, я надеюсь, что мы передадим нашим детям любовь и уважение к науке, стремление и страсть к научным достижениям и открытиям. Вне зависимости от того, какие будут итоги голосования, в нашей стране должна быть крепкая научная база, которая будет поддерживать и развивать технологический сектор, и атомные технологии занимают в нем значимое место, - говорит Даурен Гумаров.

Всего свой выбор сделали почти 400 солдат-срочников, проходящих службу в воинской части №6656 Национальной гвардии РК.

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