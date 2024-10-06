Студент из Жанаозена проголосовал на участке референдума в посольстве Казахстана в Корее

Все площадки референдума за рубежом организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана. Наш соотечественник Жанарыс Малик, студент института языков Университета Ёнсей, сделал свой выбор на участке №390 в Сеуле, Южная Корея. Он и другие казахстанцы имеют возможность принять участие в референдуме благодаря работе дипломатических миссий.
Я житель Жанаозена, учусь в Институте языков Ёнсей в Сеуле. Пользуясь своим конституционным правом, пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. День голосования за рубежом – это не только возможность выразить свою политическую волю, но и прекрасная возможность встретиться с соотечественниками, обсудить последние новости и провести выходной в приятном общении с земляками-казахстанцами, - говорит Жанарыс Малик.
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