Студент из Жанаозена проголосовал на участке референдума в посольстве Казахстана в Корее

Я житель Жанаозена, учусь в Институте языков Ёнсей в Сеуле. Пользуясь своим конституционным правом, пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. День голосования за рубежом – это не только возможность выразить свою политическую волю, но и прекрасная возможность встретиться с соотечественниками, обсудить последние новости и провести выходной в приятном общении с земляками-казахстанцами, - говорит Жанарыс Малик.