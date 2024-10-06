В Мунайлы инватакси помогает жителям с ограничениями по здоровью доехать до участков референдума

Председатель общественной организации «Гражданская инициатива Мунайлинского района», жительница сельского округа Атамекен Райхан Дарибаева приехала на инватакси на участок референдума №202 Мунайлинского района и проголосовала.

Сегодня, 6 октября, проходит республиканский референдум, о котором говорилось в Послании Президента. Я приглашаю вас всех на этот референдум. Голоса каждого из вас важны, - сказала Райхан Дарибаева.