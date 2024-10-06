В Мангистау исполнители ролей алашординцев посетили избирательные участки

В Мангистауском областном музыкально-драматическом театре 6 октября, в день референдума, запланирована постановка спектакля «Аманат», посвященного алашординцам. В знаменательный для будущего страны день артисты в облике лидеров нации посетили избирательные участки.
Актеры пришли на избирательные участки в образах национальных деятелей Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Алихана Бокейханова, Жусупбека Аймауытова, Сакена Сейфуллина, Шакарима Кудайбергенулы, Мустафы Шокая, Жалау Мынбаева, а также Сугира жырау Бегендыкулы и поддержали важную кампанию, определяющую политический курс страны.
Голосующие имели возможность сфотографироваться с актерами.
Актеры в образах великих людей способствовали повышению патриотизма и гражданской активности избирателей, - говорит одна из жительниц.
Комментарии0 комментарий(ев)