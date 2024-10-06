Референдум по АЭС в Казахстане считается состоявшимся

На референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, по данным Центральной комиссии референдума, проголосовали более 50% избирателей.

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Как уточнила член ЦКР Сабила Мустафина, на 14:00 в целом по стране бюллетени получили 6 339 425 граждан или 51,77 % от общего числа внесённых в списки для голосования.

В соответствии с Конституционным законом «О республиканском референдуме», если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать, референдум считается состоявшимся, - добавила Сабила Мустафина.

Данные по явке избирателей на участки референдума на 14 часов дня 6 октября 2024 года в разрезе регионов можно посмотреть здесь.

На референдум был вынесен только один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

На него можно ответить либо «Да, согласен», либо «Нет, не согласен».

Подсчёт голосов начнётся в 20.00. Предварительные результаты ЦКР озвучит в понедельник, 7 октября, а окончательные итоги будут известны в течение семи дней.