Нурдаулет Жарылгапов из Мангистау принял участие в референдуме

Нурдаулет Жарылгапов из Мангистау, известный как Кара Бура, принял участие в референдуме вместе со своим братом-борцом.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Нурдаулет и Даурен Жарылгапов пришли на участок референдума №129 села Акжигит Бейнеуского района и сделали свой выбор.

Братья заняли первое и второе места турнира «Мангыстау барысы», прошедшего в этом году. Он будет защищать честь нашего региона на республиканском турнире «Казахстан Барысы».

Нурдаулет – обладатель «Серебряного» и «Бронзового» поясов турнира «Казахстан Барысы», чемпион V Всемирных игр кочевников, прошедших в этом году.

Нурдаулет и Даурен Жарылгапов пришли на участок референдума №129 в селе Акжигит и сделали свой выбор.

Напомним, братья заняли первое и второе места на турнире «Мангыстау барысы», прошедшем в этом году. Они будут защищать честь нашего региона на республиканском турнире «Казахстан Барысы».

Нурдаулет – обладатель «Серебряного» и «Бронзового» поясов турнира «Казахстан Барысы», чемпион V Всемирных игр кочевников, прошедших в этом году.