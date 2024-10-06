Перед участками для референдума организовали детские площадки

На участке для проведения референдума №62 в Актау активно голосуют.
Люди приходят, голосуют активно. Все в приподнятом настроении. Возле ярмарки была организована детская площадка, - рассказывает Нурсулу Сейдалева.
На ярмарке продают продукты питания, изделия ручной работы и сувениры.
Представила свои изделия из гипса. Многие из тех, кто пришел голосовать, приходят и покупают нашу продукцию. Цена ниже рыночной, - рассказала продавец изделий ручной работы.
На детской площадке перед играет много детей.
Мы сами пришли голосовать, а дети прыгают на батуте и играют. Мы благодарны организаторам, - говорит жительница Актау.
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