Перед участками для референдума организовали детские площадки

На участке для проведения референдума №62 в Актау активно голосуют.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Люди приходят, голосуют активно. Все в приподнятом настроении. Возле ярмарки была организована детская площадка, - рассказывает Нурсулу Сейдалева.

На ярмарке продают продукты питания, изделия ручной работы и сувениры.

Представила свои изделия из гипса. Многие из тех, кто пришел голосовать, приходят и покупают нашу продукцию. Цена ниже рыночной, - рассказала продавец изделий ручной работы.

На детской площадке перед играет много детей.