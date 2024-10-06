Свой выбор сделали сотрудники мангистауских строительных компаний

Свой голос отдал заместитель руководителя компании «Ондасын Строй» Еркин Кайдаров.

Известно, что в стране проходит референдум по строительству АЭС. Страновое мероприятие способствует формированию новой политической культуры среди общества. Я уверен, что голос каждого гражданина поможет сделать правильный выбор в отношении нашего будущего. Поэтому сотрудники нашего учреждения приняли участие в серьезной политической кампании. Особую активность проявили мои коллеги в сфере строительства, - сказал Еркин Кайдаров.