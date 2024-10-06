Чемпион мира сделал свой выбор

Утром на избирательный участок №97, расположенный в спортивной детско-юношеской школе №2 в Жанаозене, пришло большое количество жителей для голосования. Аманесен Бисенов, чемпион мира 2024 года по тяжелой атлетике, в числе небезразличных к будущему страны.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Аманесен, который считает референдум одним из важнейших шагов для Республики Казахстан, сделал свой выбор.

Я голосовал за будущее своей страны. Благодаря нашему выбору, мы делаем важный шаг. Я считаю, что будущее Казахстана в руках молодежи. Поэтому каждый из нас, борющийся за будущее страны, обязан внести свой вклад в ее развитие, - говорит Аманесен Бисенов.

Аманесен – спортсмен, который своими спортивными достижениями вносит большой вклад в защиту чести Жанаозена. Несколько лет подряд он входит в число победителей областных и республиканских соревнований. Он обладатель Кубка Казахстана, чемпион Азии, призёр чемпионата мира в Узбекистане. Тяжелоатлет также поднял максимальный вес – 124 килограмма и стал чемпионом мира на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди молодежи, подростков, взрослых и ветеранов, проходившем в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики с 21 по 26 августа.