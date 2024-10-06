Из армии сразу на референдум: житель села Онды отдал свой голос

Житель села Онды Шапагат Алгали, вчера благополучно вернувшийся домой после исполнения воинского долга перед Родиной, сегодня пришел на избирательный участок №183 и сделал свой выбор на референдуме.
Шапагат, который целый год находился вдали от родителей, семьи и служил в армии, был рад, что в такой важный день он вернулся в село.
Мы говорим, что будущее нашей страны в руках молодежи, поэтому я пошел на избирательный участок голосовать. Нехорошо для таких молодых людей, как мы, оставаться дома и быть равнодушными к важному для всей страны событию. Какое бы решение не было принято, я хочу, чтобы оно было на благо нашей страны, - говорит Шапагат.
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