Из армии сразу на референдум: житель села Онды отдал свой голос

Житель села Онды Шапагат Алгали, вчера благополучно вернувшийся домой после исполнения воинского долга перед Родиной, сегодня пришел на избирательный участок №183 и сделал свой выбор на референдуме.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Шапагат, который целый год находился вдали от родителей, семьи и служил в армии, был рад, что в такой важный день он вернулся в село.