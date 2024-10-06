Мангистауский «морж» принял важное решение на референдуме

В решении важного для всей страны вопроса на государственном уровне также принял участие и мангистауский «морж». Токтамурат Тилеуов, взявший за правило в самые холодные месяцы плавать в замерзающем Каспии, не остался в стороне от судьбоносного выбора страны.
В день референдума Токтамурат Тилеуов, освеженный морем, пришел прямо на избирательный участок и проголосовал. Жители Мангистау, ведущие здоровый образ жизни, считают своим гражданским долгом участвовать в определении будущего страны и облика нации.
Я сделал свой выбор в пользу будущего страны. В этот период, когда нужно принять твердое решение ради светлого будущего, важно не оставаться в стороне, - говорит морж из Мангистау.
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